Video | Madre lleva a su hijo a cubrir pinta en templo de Saucito

La madre de un menor señalado por realizar una pinta en el Santuario del Saucito informó que su hijo acudió al sitio para participar en las labores de limpieza y reparación, luego de que el caso se viralizara en redes sociales y generara molestia entre habitantes de la zona.

De acuerdo con el mensaje difundido por la propia madre, la reparación del daño se realizó el día de ayer, aunque "se tardó un poco" debido a que esperaban la autorización de las personas responsables del lugar.

En las labores participaron personal de la iglesia, el menor y su madre, quienes acudieron al santuario para atender el daño ocasionado por la pinta. La mujer pidió que la ciudadanía también tome en cuenta la acción de remediar lo ocurrido, sin que ello signifique minimizar la falta cometida.

"Esperamos que la ciudadanía de igual manera vea la acción de remediar el daño, ya que no mató ni violó a nadie; con esto no estamos minimizando la acción realizada", señaló en el mensaje.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La madre también ofreció una disculpa por los daños realizados y adelantó que el menor realizará servicio comunitario en el lugar, una vez que se cuente con la autorización correspondiente.

?? | Madre lleva a su hijo a reparar pinta en templo de Saucito

La nota completa: ??https://t.co/QScqSlh5uC pic.twitter.com/B0Hk3PByOs — Pulso Online (@pulso_mx) May 13, 2026

Asimismo, indicó que durante su visita al Santuario del Saucito observaron diversas deficiencias y daños en la plaza, por lo que llamó a la ciudadanía de la zona del Saucito y alrededores a sumarse para mejorar el espacio público.

El caso cobró relevancia después de que circulara un video en redes sociales donde se denunciaba la pinta realizada en el inmueble religioso, lo que provocó críticas de usuarios y vecinos del sector.