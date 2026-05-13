logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ADMIRABLES!

Fotogalería

¡ADMIRABLES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Video | Madre lleva a su hijo a cubrir pinta en templo de Saucito

El caso se viralizó en redes sociales, pues la mujer ofreció disculpas y dijo que buscarán apoyar labores comunitarias

Por Redacción

Mayo 13, 2026 11:05 a.m.
A
Video | Madre lleva a su hijo a cubrir pinta en templo de Saucito

La madre de un menor señalado por realizar una pinta en el Santuario del Saucito informó que su hijo acudió al sitio para participar en las labores de limpieza y reparación, luego de que el caso se viralizara en redes sociales y generara molestia entre habitantes de la zona.

De acuerdo con el mensaje difundido por la propia madre, la reparación del daño se realizó el día de ayer, aunque "se tardó un poco" debido a que esperaban la autorización de las personas responsables del lugar.

En las labores participaron personal de la iglesia, el menor y su madre, quienes acudieron al santuario para atender el daño ocasionado por la pinta. La mujer pidió que la ciudadanía también tome en cuenta la acción de remediar lo ocurrido, sin que ello signifique minimizar la falta cometida.

"Esperamos que la ciudadanía de igual manera vea la acción de remediar el daño, ya que no mató ni violó a nadie; con esto no estamos minimizando la acción realizada", señaló en el mensaje.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La madre también ofreció una disculpa por los daños realizados y adelantó que el menor realizará servicio comunitario en el lugar, una vez que se cuente con la autorización correspondiente.

Asimismo, indicó que durante su visita al Santuario del Saucito observaron diversas deficiencias y daños en la plaza, por lo que llamó a la ciudadanía de la zona del Saucito y alrededores a sumarse para mejorar el espacio público.

El caso cobró relevancia después de que circulara un video en redes sociales donde se denunciaba la pinta realizada en el inmueble religioso, lo que provocó críticas de usuarios y vecinos del sector.

LEA TAMBIÉN

Bajo revisión técnica, desnivel de El Saucito

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, negó que exista un retraso en el arranque de las obras magnas anunciadas por la administración capitalina y a...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | Madre lleva a su hijo a cubrir pinta en templo de Saucito
Video | Madre lleva a su hijo a cubrir pinta en templo de Saucito

Video | Madre lleva a su hijo a cubrir pinta en templo de Saucito

SLP

Redacción

El caso se viralizó en redes sociales, pues la mujer ofreció disculpas y dijo que buscarán apoyar labores comunitarias

Calor, niebla y hasta lluvias marcan clima este miércoles
Calor, niebla y hasta lluvias marcan clima este miércoles

Calor, niebla y hasta lluvias marcan clima este miércoles

SLP

Pulso Online

Protección Civil alertó por temperaturas de hasta 37 grados, bancos de niebla y posibles tormentas

La CEPC solicitará dictamen estructural de Plaza Fundadores
La CEPC solicitará dictamen estructural de Plaza Fundadores

La CEPC solicitará dictamen estructural de Plaza Fundadores

SLP

Samuel Moreno

Pozos ya paga sueldo "digno" a sus policías
Pozos ya paga sueldo "digno" a sus policías

Pozos ya paga sueldo "digno" a sus policías

SLP

Leonel Mora