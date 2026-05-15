logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Fotogalería

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Video | Presentan 4 nuevas acusaciones por desfalco en la DGP

Involucran a exfuncionarios, aunque no se han revelado los nombres para no afectar las investigaciones

Por Rubén Pacheco

Mayo 15, 2026 12:59 p.m.
A
Video | Presentan 4 nuevas acusaciones por desfalco en la DGP

Aunado a las denuncias ya existentes y judicializadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), se presentaron otras cuatro acusaciones por diversas irregularidades en el manejo de recursos, informó Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección General del Pensiones (DGP).

Aunque reconoció que todavía no se define el daño provocado al erario estatal, admitió que el monto es "bastantito, es bastantito".

En entrevista, reveló que las causas penales se presentaron en contra de quien resulte responsable y hacia diversos exfuncionarios en específico, cuyos nombres no dio a conocer.

"La Fiscalía nos sigue solicitando información y se la estamos enviando. No dejamos de trabajar en ello, porque la Fiscalía es la que no está solicitando esas solicitudes", remarcó el directivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cuestionado sobre si entre los acusados se encuentran ex directores de la DGP, atajó que, por el momento no puede informar dichos datos sensibles para no afectar la investigaciones ministeriales en la FGE.

"Ya habrá momento en que la Fiscalía trabaje las carpetas de investigación, y obviamente se va a dar a conocer", remató Coronado Puente.

LEA TAMBIÉN

Implicados en desfalco a Pensiones ya entregaron 23 mdp: FGE

Es menos que el monto de afectación señalado por la dependencia estatal, dijo García Cázares

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | Presentan 4 nuevas acusaciones por desfalco en la DGP
Video | Presentan 4 nuevas acusaciones por desfalco en la DGP

Video | Presentan 4 nuevas acusaciones por desfalco en la DGP

SLP

Rubén Pacheco

Involucran a exfuncionarios, aunque no se han revelado los nombres para no afectar las investigaciones

En julio, se definirá si se adelanta conclusión del ciclo escolar
En julio, se definirá si se adelanta conclusión del ciclo escolar

En julio, se definirá si se adelanta conclusión del ciclo escolar

SLP

Rubén Pacheco

La entrega de calificaciones será el último día de junio, marcando el fin del periodo académico oficial

Terreno en Puerta de Piedra permanece sujeto a un juicio: EGC
Terreno en Puerta de Piedra permanece sujeto a un juicio: EGC

Terreno en Puerta de Piedra permanece sujeto a un juicio: EGC

SLP

Rolando Morales

El Ayuntamiento trabaja en liquidar contratos para garantizar certeza jurídica y transparencia en la subasta.

Fundadores presenta daños estructurales, asegura Gallardo
Fundadores presenta daños estructurales, asegura Gallardo

"Fundadores presenta daños estructurales", asegura Gallardo

SLP

Rubén Pacheco

Fue la razón por la que el gobierno estatal reubicó las trasmisiones del Mundial al Estadio Libertad, señaló