Video | Presentan 4 nuevas acusaciones por desfalco en la DGP

Aunado a las denuncias ya existentes y judicializadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), se presentaron otras cuatro acusaciones por diversas irregularidades en el manejo de recursos, informó Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección General del Pensiones (DGP).

Aunque reconoció que todavía no se define el daño provocado al erario estatal, admitió que el monto es "bastantito, es bastantito".

En entrevista, reveló que las causas penales se presentaron en contra de quien resulte responsable y hacia diversos exfuncionarios en específico, cuyos nombres no dio a conocer.

"La Fiscalía nos sigue solicitando información y se la estamos enviando. No dejamos de trabajar en ello, porque la Fiscalía es la que no está solicitando esas solicitudes", remarcó el directivo.

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#SLP | Presentan 4 nuevas acusaciones por desfalco en Pensiones

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Cuestionado sobre si entre los acusados se encuentran ex directores de la DGP, atajó que, por el momento no puede informar dichos datos sensibles para no afectar la investigaciones ministeriales en la FGE.

"Ya habrá momento en que la Fiscalía trabaje las carpetas de investigación, y obviamente se va a dar a conocer", remató Coronado Puente.