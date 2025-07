Video | "Si tengo que morir aquí, voy a morir": David Olvera

El potosino David Olvera, nadador de aguas abiertas, no sólo cruzó ríos: rompió sus propios límites al nadar alrededor de la isla de Manhattan y marcar un nuevo récord mundial con un tiempo de 5 horas y 34 minutos. En entrevista exclusiva para Pulso Online, relató los momentos clave de una travesía que lo transformó por completo.

“Antes de entrar al agua, me dije: si tengo que morir aquí, voy a morir. Pero no voy a dejar de intentarlo”, confesó con serenidad. La frase no es dramática: es el reflejo del compromiso absoluto con el reto que él mismo eligió.

David comenzó a nadar a los cinco años en una alberca del IMSS en Ciudad Valles, sólo para aprender. A los 11 años se mudó a San Luis Potosí, y ahí conoció el alto rendimiento. “Desde entonces he entrenado sin parar. Madrugadas, doble sesión, escuela… me enamoré de ese ritmo”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la pandemia, replanteó su vida. “Me conecté conmigo mismo, empecé a meditar, a hacer yoga… ahí supe que nadar era más que un deporte, era lo que quería hacer con mi vida”.

Sobre el récord en Nueva York, contó que todo empezó con una intuición. “No tenía dinero, pero sentí que era el momento. Me inscribí. Dije: ya veremos cómo se da todo”.

Armó un equipo técnico, entrenó a conciencia y viajó con una sola idea: cumplir. “Por primera vez me sentí en paz. No sabía qué iba a pasar, pero tenía la certeza de que había hecho todo lo necesario”.

Foto: Pulso al Aire

Durante el recorrido, enfrentó corrientes fuertes, aguas contaminadas y hasta un cruce crítico con un ferry que pudo anular el intento. “Tuve que acelerar al máximo. No lo sabía en ese momento, pero si no pasaba, se acababa todo”.

A lo largo del nado, se alimentó en menos de siete segundos con papillas, suplementos y agua desde una caña lanzada desde el bote. “Todo era rápido y preciso. No había espacio para errores”.

El momento final fue indescriptible: “Cuando vi la cara del kayakista supe que lo había logrado. Sentí unas lágrimas nuevas… de orgullo, de alivio. Dije: sí, hice lo que dije que iba a hacer”.

David Olvera ya planea su siguiente reto: cruzar el Estrecho de Gibraltar, de Europa a África. Pero por ahora, se alista para el estreno de su documental en San Luis Potosí, donde se proyectará a finales de agosto. Mientras tanto, su récord ya quedó escrito en las aguas de Manhattan… y en la historia del deporte mexicano.