Video | Strip-show a mamás en Villa de Reyes
Empleados municipales habrían apoyado en la organización
Un evento realizado en el Auditorio Municipal de Villa de Reyes desató polémica luego de la difusión de un video en el que se observa la presentación de strippers ante mujeres asistentes, presuntamente como parte de un festejo por el Día de las Madres.
Polémica por la organización del evento
En el material, difundido en redes sociales, se aprecia a un hombre con poca ropa bailando de cerca frente a varias mujeres dentro de un recinto cerrado, identificado como el Auditorio Municipal de Villa de Reyes.
La controversia creció luego de que trabajadores del propio Ayuntamiento señalaran, mediante denuncias ciudadanas, que el evento sí habría sido organizado por personal de la administración municipal que encabeza Ismael Hernández, alcalde emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
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Video: https://youtube.com/shorts/oJbP-fsD86A?si=0sa1qrqz82KWslFM
Respuesta oficial del Ayuntamiento
De acuerdo con esos señalamientos, personal de Presidencia Municipal habría participado en la organización y preparación del espacio, además de que el festejo habría estado dirigido a mujeres trabajadoras de la propia administración.
Sin embargo, tras la difusión del video, el Ayuntamiento de Villa de Reyes emitió un comunicado oficial en el que negó haber organizado la actividad y aseguró que se deslindaba "categóricamente" del evento.
El municipio afirmó que la actividad fue realizada por una institución educativa.
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