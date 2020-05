Video gamers contra el machismo (VIDEO)

La pandemia de COVID-19 no ha detenido la violencia en contra de las mujeres. Desde el mes de marzo, en el que inició el confinamiento voluntario y hasta abril, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta 144 feminicidios.

Los últimos son el de Diana, joven universitaria de 21 años, asesinada en su domicilio en el estado de Nayarit el pasado 24 de mayo; horas después se conoció el feminicidio de Leonila, otra joven nayarita.

Ambas fueron violentadas sexualmente y asesinadas por sus agresores.

"Estaba indignada porque ni en casa estamos seguras", explica Leex, de quien surgió la idea de llevar a cabo una protesta que no rompiera con las medidas de Sana Distancia impuestas para prevenir el contagio del SARS-CoV2. La plataforma fue el popular juego de Nintendo: Animal Crossing.

"En redes sociales publiqué mi idea y pedí que difundieran. Compañeras y amigas pasaron la voz a través de grupos de Animal Crossing de habla hispana, principalmente grupos mexicanos".

Al llamado se unieron Daniela Sánchez, Karina Anaya, Majo, Leex, Cherry y Aura Molina, que forman parte del grupo "Girls", entre ellas no se conocen físicamente ya que viven en entidades como Tamaulipas, Puebla, Ciudad de México, Aguascalientes y Estado de México, pero las une el feminismo y su gusto por los videojuegos.

ELEGIR EL MEDIO

"Actualmente debido a la contingencia no podemos salir a alzar la voz", refiere, Karina Anaya quien explica que el videojuego Animal Crossing tiene las herramientas necesarias para poder crear y expresar lo que se desea, ya que permite un nivel de personalización alto y facilita la importación de diseños a los escenarios que muestra el juego.

"Gracias a la tecnología podemos lograr que más personas nos escuchen y se den cuenta del auge que están teniendo los feminicidios".

Los videojuegos no escapan a la violencia en contra de las mujeres, Majo, otra de las organizadoras de la manifestación, reveló que incluso en estos espacios virtuales, hay actitudes de acoso hacia las jugadoras, "por lo tanto -considera- hay que llevar el feminismo a todo espacio en el que haya machismo".

Esta no es la primera vez que Animal Crossing es utilizado como foro para expresar inconformidades, en el mes de abril en plena cuarentena en Asia, el videojuego fue espacio para manifestantes de Hong Kong contra el control de China, del mismo modo hace unos días PETA (Personas Por el Trato Ético de los Animales), se hizo presente en una manifestación al exterior de sitios en el juego con animales virtuales en cautiverio.

Pero esta es la primer manifestación feminista que se realiza en el videojuego.

Aura Molina añade, que el movimiento se fue "gestando poco a poco" pues las jugadoras debieron buscar espacios seguros, fuera de la agresión y machismo de los jugadores hombres.

AMPLIA PARTICIPACIÓN

En el movimiento se estima que participaron al menos 200 mujeres atraídas por la convocatoria publicada en diferentes espacios virtuales, además #JusticiaParaDiana se convirtió en tendencia en la plataforma de Twitter.

Esto les deja una lección positiva a las organizadoras, Daniela Sánchez, de que "pese a las circunstancias, siempre se buscará la manera de alzar la voz y denunciar la violencia contra la mujer que se vive en nuestro país".

Cherry, por su parte, apunta que "no importan las circunstancias porque siempre tendremos a alguien que nos respalde. No estamos solas en esta lucha, no estamos solas en ningún lado.

Pese a que no es la primera protesta que se realiza dentro del juego, esta sí tuvo comentarios negativos, las seis organizadoras coinciden en que siempre habrá opiniones en contra, pero esto no detendrá a las mujeres organizadas.

ADAPTARSE A LO QUE TENEMOS

Leex, reflexiona que el uso de la creatividad puede ayudar en circunstancias como esta. Karina completa su idea al señalar que es "adaptarse a lo que tenemos".

Majo, por su parte, apunta que, como grupo, seguirán poniendo su granito de arena desde el espacio que ocupan y se desarrollan y ahora los videojuegos adquieren particular atención porque son empleados por muchas personas en cuarentena para comunicarse y "escapar de la realidad, concluye Aura.