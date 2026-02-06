VIDEO. Nepotismo y aviadores del Bienestar

Documentos oficiales revelan presuntas irregularidades en la delegación de la Secretaría de Bienestar en Matehuala, donde documentación administrativa apunta a posibles casos de nepotismo en la contratación de personal que involucran al hoy delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como a personas que aparecen en nómina sin presumiblemente realizar labores, mientras empleados activos enfrentan sobrecarga de comisiones y presiones laborales.

Según una denuncia hecha a este medio, al inicio de 2025 personal adscrito a la región Altiplano fue comisionado a Tamaulipas, Baja California y a la Huasteca potosina para labores de repatriación de migrantes, censos y emergencias por desastres naturales. Aunque esas actividades forman parte de sus funciones, los denunciantes señalan que no acudir a todos los llamados generó amenazas laborales, en las que se involucra al actual delegado de Bienestar en la entidad potosina, Guillermo Morales López.

La denuncia se basa en documentación administrativa, que fue revisada y confirmada por este medio. Se verificaron declaraciones patrimoniales y de intereses, versión pública, donde se consigna la fecha de contratación y el área de adscripción de las personas señaladas, información que coincide con registros administrativos y padrones oficiales.

En el caso de Lailah Damaris Martínez Martínez, su declaración patrimonial y de intereses, versión pública, confirma que fue dada de alta como Servidora de la Nación el 1 de marzo de 2024, adscrita a la Unidad de Coordinación de Delegaciones (UR 112) de la Secretaría de Bienestar, con nivel P11 y funciones de difusión y promoción de programas sociales.

La contratación habría ocurrido cuando su hermano, Jesús Guille Martínez Martínez, se desempeñaba como director regional en la misma zona, cargo que dejó en 2025 para ser delegado estatal de la Sedatu, una de las carteras federales estratégicas del actual gobierno.

En otro caso, Mayra Fernanda Ibarra Loredo, sus declaraciones establecen que fue dada de alta como Servidora de la Nación el 1 de febrero de 2024, igualmente adscrita a la Unidad de Coordinación de Delegaciones (UR 112) de la Secretaría de Bienestar, con nivel P11 y funciones de difusión y promoción de programas sociales. La información proviene del documento oficial presentado ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el que se consigna su adscripción administrativa en la estructura federal.

Según la denuncia, ambas personas están adscritas a Matehuala, pese a que —según los propios denunciantes— no laboraron en ese municipio ni en otro, mientras otros trabajadores cubren comisiones fuera del estado y atienden emergencias nacionales.

Los documentos revisados son del periodo en que la delegación estatal de Bienestar es encabezada por Guillermo Morales López, instancia responsable de la administración, validación y supervisión del personal asignado a la región Altiplano.