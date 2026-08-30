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Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

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Videocámaras en el Estado ayudará en desapariciones

Por Rubén Pacheco

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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      La instalación de 100 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial en las cuatro regiones de San Luis Potosí, no solo permitirán inhibir la comisión de ilícitos, sino también colaborar en las investigaciones de personas desaparecidas y no localizadas.

      Así lo estableció Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien explicó que se ubicarán en puntos estratégicos donde operarán los puntos de atención ciudadana (PAC) 

      Remarcó que que la tecnología permitirá la identificación de individuos con registros y vínculos con hechos delictivos, así como colaborar con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) para ma ubicación de personas desaparecidas y no localizadas.

      Describió que el sistema opera con un software especializado, consistente en recopilar la información de la persona en cuestión, es decir, al ingresar color y características de la ropa, de los ojos, del cabello y de la cara; estatura, señas particulares, entre otros datos, generándose la búsqueda en toda la red de tecnología.

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      Por separado, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), destacó que no solo permitirá la identificación de objetivos criminales establecidos por la Guardia Civil Estatal (GCE), sino también por la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR). 

      Describió que la tecnología se ubicará en puntos estratégicos como accesos principales, calles concurridas y avenidas de alto flujo vehicular, a fin de que dicha herramienta se convierta en un coadyuvante para las corporaciones de seguridad pública.

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