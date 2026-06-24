Voluntaria, prueba de confianza para candidatos locales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Congreso aprobó las reglas que regirán la elección local de 2027 con cambios en el voto de personas en prisión preventiva, registro de candidaturas, financiamiento público y requisitos para aspirantes a cargos de elección popular, además de eliminar propuestas para establecer verificaciones en acciones afirmativas de género y mantener como voluntarias las evaluaciones de control y confianza.

Con 25 votos a favor y una abstención, el Poder Legislativo aprobó un paquete de reformas electorales que modifica disposiciones en materia de derechos político-electorales, candidaturas, financiamiento de partidos y digitalización de trámites ante la autoridad electoral.

La reforma incorpora el derecho al voto de personas en prisión preventiva sin sentencia condenatoria firme e incluye el registro de candidaturas y la entrega de documentación mediante plataformas digitales.

Las evaluaciones de control y confianza para aspirantes a cargos de elección popular quedaron como un mecanismo voluntario, luego de que las comisiones legislativas descartaran su carácter obligatorio al considerar que podría contravenir el derecho constitucional a ser votado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También se eliminó la propuesta de establecer requisitos documentales para candidaturas bajo acciones afirmativas relacionadas con identidad de género.

El dictamen aprobado modifica el esquema de financiamiento público de los partidos políticos, con incrementos en recursos para capacitación de juventudes y asignaciones mínimas para pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y mujeres. Las reformas aplicarán al proceso electoral local que inicia en noviembre.