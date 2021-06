Vuelve el glamour al Teatro Centenario Coyoacán

El glamour y la celebración volvieron la noche de este lunes, cuando diversos artistas se dieron cita en el Teatro Centenario Coyoacán para formar parte de la tercera entrega de los premios Grandeza Hispana Internacional, que reconoce la excelencia profesional de personalidades en diversos ámbitos, incluyendo el entretenimiento.

La sala del Teatro Centenario estuvo ocupada al 40% de su capacidad, pero brillaban con la elegancia de los ahí presentes, que disfrutaron de un poco más de tres horas de ceremonia, la cual fue conducida por Rafael Mercadante, Diana Golden, Luis Magaña y Gaby Carrillo, quienes entraron al escenario después de que Marcos Carrillo, presidente y fundador de Grandeza Hispana International Awards, diera la bienvenida al público.

La ceremonia comenzó con la proyección del video de la canción Grandeza hispana, que posteriormente fue interpretada en vivo por Marcos Valdés, quien recibió el primer reconocimiento de la noche.

"Este premio se lo dedico a mi padre precioso que ha de estar en el cielo", dijo Marcos Valdés al recibir el galardón, que es una pirámide inspirada en el templo Kukulkán.

En este evento también se reconoció el trabajo de los héroes de la pandemia, el personal médico y de enfermeras de todo México, a través de la figura de cuatro miembros de este gremio, Patricia Navarrete (enfermera), Itzel Calixto (cardióloga), Ariel Alegria Pérez y Víctor Abel Alcaraz (médicos cirujanos), que recibieron un aplauso de pie por parte de público.

"No perdamos la empatía, no nos cuesta nada ser mejores seres humanos después de esto que se está viviendo en el mundo", dijo la enfermera Patricia Navarrete.

Arianna fue la primera en subir al escenario para interpretar Corazón romántico y Hay que cantar, de la autoría de la intérprete, que compartió que algo que quería hacer era componer y la pandemia le dio el tiempo y la oportunidad de hacerlo; finalizó con uno de sus clásicos, En mi soledad.

En seguida comenzaron la entrega de premios, comenzando con Mejor programa de revista familiar en México para el programa matutino "Sale el Sol", cuyos conductores Luz María Zetina y Alfonso Vera recibieron uno por excelencia artística y profesional respectivamente, y su productor Andrés Tovar por excelencia profesional por trayectoria.

También fue reconocida la trayectoria de la comunicadora Fernanda Familiar y la telenovela "La mexicana y el güero" fue multipremiada, no sólo con dos premios para su productor Nicandro Díaz, también para Nora Salinas, Juan Soler, Julio Camejo y Gaby Carrillo.

Los reconocimientos siguieron para Latin Lover, Mauro Castillejos director del Canal a+, Alejandro Camacho, el compositor Carlos Macías, el productor Gerardo Quiroz, la médium Yanza Tormenta, de manera póstuma a Patricio Castillo, Rafael Mercadante, Diana Golden y Patricia Rivera.

En la parte musical formaron parte de esta ceremonia la cantante Alondra, en su debut el cuarteto femenino Finnix, Marco Molinet y el Mariachi Internacional, José Joel, Cruz Leyva y sus Norteños, Los Dandys y la Banda ADR, quienes fueron los encargados de cerrar la noche con sabor a Sinaloa.