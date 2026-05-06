Ya suman 122 denuncias por sabotaje a luminarias

El alcalde Enrique Galindo Ceballos advirtió sobre el incremento de actos de sabotaje contra el alumbrado público y la infraestructura hídrica en la capital potosina, donde en los últimos 16 meses se han acumulado 122 denuncias formales.

Sabotajes afectan servicios básicos en San Luis Potosí

Señaló que estos hechos no son aislados, sino constantes, y los calificó como un atentado directo contra la ciudad, ya que afectan de manera inmediata a la población al dejarla sin servicios básicos como agua y luz en espacios públicos.

Detalles del sabotaje y respuesta municipal

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El edil explicó que recientemente se registró un nuevo caso en la zona de Tequis, relacionado con el sistema de alumbrado, que se suma a los daños recurrentes en pozos de agua. Subrayó que, aunque el Ayuntamiento ha fortalecido su capacidad de respuesta para atender estas contingencias, los sabotajes provocan interrupciones considerables en el suministro.

Como ejemplo, mencionó el pozo de Salk, donde la quema de cables obligó a suspender el servicio; aunque fue rehabilitado en menos de 48 horas, el restablecimiento total del abasto toma más tiempo debido a que las líneas de conducción deben recargarse, proceso que puede extenderse al menos 24 horas adicionales antes de normalizar el flujo hacia viviendas y aljibes.