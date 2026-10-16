Volvo Fashion Week México reúne a diseñadores como Alexia Ulibarri

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- La moda sigue de fiesta con la celebración de Volvo Fashion Week México. En su tercer día, este miércoles 14 de octubre, estuvieron en la pasarela las firmas: D-Hierro, María Ponce, Blackmamba y Alexia Ulibarri. En De Última de EL UNIVERSAL te contamos los detalles de sus colecciones, que van desde lo clásico hasta lo irreverente, todas con propuesta, creatividad, autenticidad y atención al detalle.

D-Hierro en diferentes paisajes

La firma D-Hierro abrió los desfiles del tercer día de esta semana de moda que se celebra en CDMX. Con su colección "Cartografía de una mujer", realza la idea de una mujer que puede cambiar (o transformarse) en diferentes paisajes sin dejar de ser ella y reconocer su esencia: "puede habitar la ciudad, el campo o la costa con la misma presencia y autenticidad". Con esta idea en mente, la nueva línea de ropa está guiada por un viaje, del entorno citadino a espacios naturales.

La marca de El Palacio de Hierro ofrece una sastrería impecable y, por supuesto atemporal, que es perfecta para la oficina: trajes, blazer, falda recta, además de la infaltable camisa blanca. Sigue con propuestas más coloridas, especialmente vestidos largos que acentúan la cintura, bien sea por el corte o con un cinturón ancho añadido. Hay prendas mucho más elegantes, como un vestido aterciopelado en verde intenso u otro de gasa en tono chocolate con diseño de paneles.

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La colección puede dar las piezas que necesita el clóset de una mujer en su día a día, por su atemporalidad, pero también por su feminidad (aunque este término puede tener una interpretación muy diferente por cada quien). Algo que nos encantó de los vestidos largos es que se pueden adaptar a varios códigos de vestimenta, adaptados con accesorios y complementos.

María Ponce entre el arte y la moda

Con una recreación de la obra "Las Meninas" de Velázquez al fondo, María Ponce develó sus más recientes diseños en Volvo Fashion Week México, en colaboración con la marca Westies. Su colección "Ópera Prima" emociona con formas esculturales, dramatismo y exuberancia, también con un manejo del color block muy propio.

Los organizadores del evento explican que esta entrega explora el coleccionismo, un acto que permite convertir artículos cotidianos en objetos extraordinarios, como una forma cuidada de valorar su historia inherente y preservar la memoria: "cada objeto guarda una historia y cada recuerdo construye una identidad".

Además del color, el volumen es un protagonista destacado, especialmente al llevar la atención a los hombros y al bajo de vestidos. Las texturas metalizadas y semitransparentes, los olanes muy tupidos y los pequeños frunces que cambian una forma por completo enriquecen las prendas.

María Ponce elevó su propuesta con varios estilos de tocados y sombreros, muchos de ellos adornados con plumas. Al cierre de su desfile, la modelo que exhibió un traje de inspiración nupcial, lucía una mantilla con detalles exquisitos.

El romance de Blackmamba

La pasarela se convirtió en el Bar Romance, con mesas con lámparas y copas de vino como primera fila. Con luz tenue, anunciaban el nombre de la colección de Blackmamba en una pantalla al fondo: "Un romance bien latino". ¿Qué esperar? ¿drama?, ¿sensualidad?, ¿pasión? Esto y más se expresa en los diseños de la nueva propuesta.

Con un fondo musical creado con temas como "Noche no te vayas" y "Bésame mucho", transcurrió el desfile donde los presentes apreciamos 24 looks. Un body negro y una gabardina imponente —con cuello similar al chimenea y mangas culminadas con lazos— adelantaron que veríamos una mezcla de sofisticación y provocación.

En "Un romance bien latino" predominan los tonos tierra, el negro y el blanco, además de una dosis de clásico animal print de serpiente. En el juego de siluetas hay balance entre piezas con volumen y ceñidas. Ellas modelaron faldas cortas, a la rodilla y largas; destacaron las plisadas, con cierta estructura, que hacen un guiño a la falda globo. Ellos desfilaron distintos modelos de pantalones cortos, entre ellos una bermuda de cuero muy versátil.

Justo el cuero está muy fuerte en otras piezas como chaleco y chamarra. Una prenda fundamental de esta marca de origen argentino es el sensual top bandeau, que vimos completamente liso y con maxiflor. Otra seductora, además de auténtica, es el catsuit: con una pierna descubierta, escote strapless y con capucha. Los vestidos de seda y transparencias completan la colección con una elegancia delicada.

Alexia Ulibarri comparte el brillo de su universo

La tercera jornada culminó con la talentosa diseñadora Alexia Ulibarri, quien asegura que en su trabajo permean la fuerza y la delicadeza por igual. Bautizó esta entrega como "Maravilla", palabra que se plasma en el estampado de algunas piezas. Algunos referentes que sirvieron como fuente de inspiración fueron Ana Bolena (reina de Inglaterra entre 1533 y 1536) y las estrellas.

Ulibarri crea su propio universo con color y brillo. Amarillo, azul cobalto, naranja y morado se muestran vivos en prendas statement, pero también hay cabida para el negro, el verde olivo, el gris y el azul pastel. Y, sin duda, las texturas con el añadido de que son metalizadas se roban la atención, en prendas individuales y también en total looks: en ningún momento se percibe exceso. El cuero, las transparencias, el encaje y las lentejuelas suman a la propuesta.

La creativa mantiene los emblemáticos pantalones globo (o similares) de la marca que favorecen a muchas, también incorpora siluetas de pernera ancha (tipo wide leg) y sorprende con unos leggings con volantes. Las faldas y vestidos están repletos de detalles, con juegos de asimetrías, dobladillos originales, aberturas profundas y pliegues suaves. En un par de prendas: top y vestido, el escote con aberturas circulares es protagonista; en su universo creativo, este hace referencia a una "órbita".

En cuanto a estampados y elementos gráficos, las estrellas están muy presentes, destacan especialmente en piezas de cuero negro, y en un vestido azul celeste con falda de tul. También hay diseños de inspiración celestial con planetas (algunos se mezclan con la imagen de Bolena). No podemos dejar de mencionar un print multicolor difuminado que evoca el Cosmos, con tonos suaves (rosa, azul) y oscuros contrastantes.