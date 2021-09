Aprende a tocar el Ukelele

Somewhere over the rainbow... seguramente ubicas el sonido instrumental de esta famosa canción, e imitas los movimientos de rasgueo del ukelele al escucharla y recordarla.

Cuántas veces esa sensación nos ha llevado a formularnos la pregunta de qué tan sencillo sería aprender a tocar un instrumento de cuerdas, en este caso, qué tan sencillo sería aprender a tocar el Ukelele.

En la era de la información es sumamente sencillo encontrar cursos y tutoriales para prácticamente cualquier actividad que te plantees desarrollar, así que sí, también existen en línea diversos cursos que te ayudarán a aprender a tocar el ukelele.

Incluso hay aplicaciones móviles para Android o iOS.

Pero debes de tener en cuenta que la facilidad o dificultad de lograrlo radica principalmente en los estímulos que requiera tu cerebro para procesar la información y repetir actividades, es decir a algunos les podría llevar más tiempo y otras personas incluso podrían dominarlo en días.

Una parte fundamental es entender que hay diversos tipos de ukeleles pero si eres principiante las personas expertas recomiendan iniciar con un ukelele soprano o un ukelele concierto, ambos poseen el sonido característico del instrumento, la variante a simple vista es el tamaño, pero en cuanto a sonido, el ukelele concierto es más profundo.

Si con toda la información anterior, estás listo, lista, para aventurarte en la empresa de aprender a tocar un ukelele, te recuerdo que para ello primero debes obtener el instrumento y en bamboo ukeleles hay una gran variedad de instrumentos con diseños vistosos.