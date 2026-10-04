Bárbara y Tirso, son nuevos esposos
Familia y amigos los acompañan en el día más especial de sus vidas
Galeria
Ante sus seres queridos y amigos, Bárbara González Hernández y Tirso González López contrajeron matrimonio en el Templo de Nuestra Señora del Carmen.
Oscar González y Marisol Hernández,Tirso González y María del Carmen López testificaron emocionados los sobrios esponsales.
Ante el sacerdote celebrante, Bárbara y Tirso se comprometieron a permanecer juntos el resto de sus vidas, y se dieron el "Sí acepto" para reafirmar su unión con los símbolos del matrimonio que llevaron sus padrinos.
Al Finalizar la ceremonia, los nuevos esposos fueron recibidos en el atrio del templo con una ovación de la selecta concurrencia, con quienes enseguida, compartieron su felicidad en una espléndida recepción.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
México celebra el Día del Novio con flores azules y regalos
El Universal
El Día del Novio en México nació en 2014 como una iniciativa digital que ganó popularidad en redes sociales.
Arzobispo de Buenos Aires alerta sobre pobreza y división antes visita papal
AP
El papa León XIV recorrerá varias ciudades argentinas y celebrará misas masivas entre el 8 y 11 de noviembre.
Jack Pearadin halla diamante de seis quilates en Arkansas
AP
El diamante es el más grande descubierto en el Crater of Diamonds durante 2024 y podría valer hasta 250 mil dólares.