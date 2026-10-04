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Bárbara y Tirso, son nuevos esposos

Familia y amigos los acompañan en el día más especial de sus vidas

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Ante sus seres queridos y amigos, Bárbara González Hernández y Tirso González López contrajeron matrimonio en el Templo de Nuestra Señora del Carmen.

Oscar González y Marisol Hernández,Tirso González y María del Carmen López testificaron emocionados los sobrios esponsales.

Ante el sacerdote celebrante, Bárbara y Tirso se comprometieron a permanecer juntos el resto de sus vidas, y se dieron el "Sí acepto" para reafirmar su unión con los símbolos del matrimonio que llevaron sus padrinos.

Al Finalizar la ceremonia, los nuevos esposos fueron recibidos en el atrio del templo con una ovación de la selecta concurrencia,  con quienes enseguida, compartieron su felicidad en una espléndida recepción.

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