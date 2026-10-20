Una bendición llamada Emiliano

Un día lleno de significado y alegría vivió Emiliano Martínez Cantú al recibir las aguas bautismales en la Iglesia del Pedregal. Rodeado del amor de sus papás, Eduardo Martínez y Blanca Cantú, así como de familiares y amigos, el pequeño celebró este importante acontecimiento que marca el inicio de un camino de fe acompañado de cariño y buenos deseos.

Acompañado por sus padrinos, Eduardo Cantú, Carolina Gutiérrez y Fabián Martínez, Emiliano vivió una celebración llena de significado, en la que reafirmaron su compromiso de guiarlo y acompañarlo en cada etapa de su vida.

Al concluir la ceremonia religiosa, la familia se reunió para continuar el festejo con una elegante comida, a la que acudieron familiares y amigos cercanos; así, entre conversaciones, sonrisas y muestras de cariño, los invitados compartieron buenos deseos para el pequeño y celebraron junto a sus papás este importante acontecimiento.

Así, Emiliano vivió un día memorable, marcado por la fe, la unión familiar y el amor de quienes estuvieron presentes para darle la bienvenida a esta nueva etapa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí