Una bendición llamada Emiliano
Sus papás y padrinos lo acompañaron en una fecha colmada de cariño y buenos deseos.
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Un día lleno de significado y alegría vivió Emiliano Martínez Cantú al recibir las aguas bautismales en la Iglesia del Pedregal. Rodeado del amor de sus papás, Eduardo Martínez y Blanca Cantú, así como de familiares y amigos, el pequeño celebró este importante acontecimiento que marca el inicio de un camino de fe acompañado de cariño y buenos deseos.
Acompañado por sus padrinos, Eduardo Cantú, Carolina Gutiérrez y Fabián Martínez, Emiliano vivió una celebración llena de significado, en la que reafirmaron su compromiso de guiarlo y acompañarlo en cada etapa de su vida.
Al concluir la ceremonia religiosa, la familia se reunió para continuar el festejo con una elegante comida, a la que acudieron familiares y amigos cercanos; así, entre conversaciones, sonrisas y muestras de cariño, los invitados compartieron buenos deseos para el pequeño y celebraron junto a sus papás este importante acontecimiento.
Así, Emiliano vivió un día memorable, marcado por la fe, la unión familiar y el amor de quienes estuvieron presentes para darle la bienvenida a esta nueva etapa.
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