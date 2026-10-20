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Una bendición llamada Emiliano

Sus papás y padrinos lo acompañaron en una fecha colmada de cariño y buenos deseos.

Por Nallely González PULSO

Octubre 20, 2026 04:42 p.m.
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Detalles que enamoran: la mesa de pasteles para el bautizo de Emilio.

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Rocío Muriel y René Pierdant.

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María Fernanda y Christian.

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Luis Miguel Rojo y Evelyn Dorantes.

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Marcela Rubio y Óscar Estrada.

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Eduardo Martínez y Francisco Torres.

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Blanca, Carlota y Lorena Cantú.

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Ximena Navarrete y Eduardo Martínez.

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Eduardo Martínez, Blanca Cantú y Carlota.

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Familiares de Emilio estuvieron presentes ne la ceremonia religosoa

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Jaime y Blanca Cantú.

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Eduardo y Emilio Martínez.

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Emilio con sus padres.

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Emilio con su familia.

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Emilio sonríe para la cámara.

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Los abuelos de Emilio.

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La ceremonia religiosa.

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Emilio en la pila bautismal.

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Enrique Minondo, Juan Carlos Valladares y Salvador de la Maza.

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Emilio con sus papás.

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Emilio con sus papás y abuelos.

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Samuel Tacea y Elsa Félix.

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Blanca Cantú y Paty Lara.

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Francisco Torres y Maripepa Muriel.

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Blanca, Jaime Cantú, Verónica Aguirre y Enrique Minondo.

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Salvador de la Maza y Paty Silos.

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Emilio con sus abuelos Blanca y Jaime Cantú.

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Miguel Valladares y Lucía Hernández.

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Jaime Valle y Adelina Zendejas.

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Adriana Cázares y Javier Díaz de León.

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Amigas de la familia acudieron al festejo.

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Daniela Muriel y Emilio.

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Eduardo Cantú, Carolina Gutiérrez, Blanca Cantú, Eduardo Martínez y Fabián Martínez con Emilio.

Un día lleno de significado y alegría vivió Emiliano Martínez Cantú al recibir las aguas bautismales en la Iglesia del Pedregal. Rodeado del amor de sus papás, Eduardo Martínez y Blanca Cantú, así como de familiares y amigos, el pequeño celebró este importante acontecimiento que marca el inicio de un camino de fe acompañado de cariño y buenos deseos.

Acompañado por sus padrinos, Eduardo Cantú, Carolina Gutiérrez y Fabián Martínez, Emiliano vivió una celebración llena de significado, en la que reafirmaron su compromiso de guiarlo y acompañarlo en cada etapa de su vida.

Al concluir la ceremonia religiosa, la familia se reunió para continuar el festejo con una elegante comida, a la que acudieron familiares y amigos cercanos; así, entre conversaciones, sonrisas y muestras de cariño, los invitados compartieron buenos deseos para el pequeño y celebraron junto a sus papás este importante acontecimiento.

Así, Emiliano vivió un día memorable, marcado por la fe, la unión familiar y el amor de quienes estuvieron presentes para darle la bienvenida a esta nueva etapa.

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