La celebración reunió a familiares y amigos para honrar la trayectoria de Carlos Abaroa.

Una fecha tan especial como cumplir 80 años merecía una celebración a la altura, y Carlos Abaroa tuvo la oportunidad de compartirla con las personas que han formado parte de su historia.

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En Mista, acompañado por su esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanas, primos, sobrinos y amigos de toda la vida, disfrutó de una tarde dedicada a celebrar su trayectoria y los momentos compartidos.

La reunión tuvo como punto de encuentro una exquisita comida, pero también fue ocasión para estrechar lazos, intercambiar anécdotas y disfrutar de la compañía de quienes han estado presentes en las distintas etapas de su vida.

Las felicitaciones, las muestras de afecto y los buenos deseos no faltaron durante el festejo, en el que cada invitado se sumó a hacer de la ocasión un momento memorable.

Así, entre familiares y amistades entrañables, Carlos celebró ocho décadas de vida en una tarde en la que el mejor regalo fue, sin duda, tener cerca a sus seres queridos.