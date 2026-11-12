Amigos de toda la vida acompañaron a Salvador "Chavo" Espinosa en una tarde de celebración, buena comida y recuerdos compartidos.

Rodeado de familiares y amigos entrañables, Salvador "Chavo" Espinosa Díaz de León celebró su cumpleaños número 65 con una reunión al aire libre, en la que no faltaron la buena comida, las anécdotas y los brindis.

La tarde transcurrió en un ambiente relajado y de mucha camaradería. Como ya es costumbre en sus festejos, los invitados disfrutaron de un menú de comida mexicana y una larga sobremesa que dio pie a recordar historias y compartir buenos momentos.

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Entre quienes lo acompañaron estuvieron Rafael Olmos, Jaime Ascanio y Francisco Leos, amigos de muchos años con quienes compartió esta fecha especial.

Con la hospitalidad que lo distingue, Chavo recibió a sus invitados y agradeció las muestras de afecto, en una celebración donde la amistad y los buenos recuerdos fueron los protagonistas.