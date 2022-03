Esposo de Mako de Japón vuelve a presentar examen para ser abogado

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- Apenas habían pasado cinco días desde que la entonces princesa Mako de Japón había decidido unir su vida con Kei Komuro en una discreta y austera boda que se realizó en el palacio imperial en la mañana del martes 26 de octubre de 2021, cuando la pareja, que ya había sorteado un importante número de obstáculos para llegar al altar, recibió su primer golpe como marido y mujer.

Lo anterior debido a que se hicieron públicos los resultados de un examen que Kei había presentado en julio de ese año para obtener su licencia como abogado y poder ejercer su profesión en los Estados Unidos, donde estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Fordham.

Aquel 31 de octubre se dio a conocer que Komuro había reprobado el examen de la barra de abogados de Nueva York, cuando los resultados fueron publicados en el sitio web de la Junta Examinadora de Leyes del estado de Nueva York.

En aquel momento, Okuno Yoshihiko, quien dirige un despacho de abogados en Japón, en el que en algún momento trabajó Kei, fue entrevistado por el medio "NHK" y reveló que había hablado con el esposo de Mako y le confirmó que no había pasado el examen, pero que continuaría estudiando para volver presentarlo en febrero de 2022.

Como no hay plazo que no se cumpla, ese día llegó y según la información que se difundió, fue el pasado martes 22 y miércoles 23 de febrero que Kei Komuro volvió a presentar el examen para obtener su licencia y poder desempeñarse como abogado en el país norteamericano.

Komuro llegó al lugar donde se aplicó el examen vestido con unos pantalones azul marino descoloridos, una camisa de mezclilla informal, una chaqueta verde acolchada y unos tenis Vans. Además, se sabe que los candidatos tienen la oportunidad de presentar este examen dos veces al año, en febrero y julio, que no hay límite de oportunidades y que el resultado tarda en entregarse hasta cuatro meses después.

La exprincesa Mako de Japón renunció a todos sus títulos y derechos por amor, para contraer matrimonio con Kei, a quien conoció en 2013 cuando los dos estudiaban en la Universidad Cristiana Internacional de Japón. Luego de varios años de noviazgo, anunciaron su matrimonio en 2017, pero desafortunadamente se vieron frustradas sus intenciones cuando se revelaron los problemas financieros de la mamá de Komuro.

Desde noviembre del año pasado, Mako y Kei viven en un pequeño departamento rentado en Nueva York, que tiene una sola recámara y se aloja en un lujoso edificio cerca de Central Park y Lincoln Center.