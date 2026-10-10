Diseñadores árabes y artesanos mexicanos colaboran en Museo Nacional de Antropología

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Manos árabes y mexicanas se unen para diseñar el futuro

Sábado, 10 de octubre de 2026 19:23 | Espectáculos, Cultura y Estilos | MEXICANAS-FUTURO

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- Hay una gran brecha entre la región árabe y México, misma que fue acortada a través del diseño. En la exposición "Visión y tradición", en el vestíbulo del Museo Nacional de Antropología, se reúne una serie de objetos que dan muestra no sólo de un intercambio cultural, sino de cómo con los conocimientos del pasado se diseña el futuro.

Residencia Crafting Design impulsa intercambio cultural entre México y Qatar

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Diseñadores de Siria, Líbano, Irán y la India han creado piezas en colaboración con artesanos mexicanos, como parte de la residencia Crafting Design, una iniciativa del programa del gobierno de Qatar, Años de Cultura, que consiste en contar con un país invitado de honor para propiciar un intercambio entre naciones y en este 2026 el elegido fue México, junto a Canadá.

"Queríamos enfocarnos en la relación de materiales y las personas y creo que México es el lugar correcto para hablar de ello, porque muchos materiales son amigables con el medio ambiente y cuando diseñan, diseñan con el corazón y eso es algo muy similar con nuestra región, incluyendo también la parte de conocimiento ancestral y cómo se traduce al diseño colectivo", dijo Fahad Al Obaidly, director de Design Doha, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Piezas que combinan técnicas ancestrales y diseño contemporáneo

Entre las piezas hay un espejo que, aunque parece una decoración de estilo futurista, fue realizado por una antigua técnica que incluso corre riesgo de desaparecer: el grabado de pepita en vidrio, que data del siglo XVIII. Se trata del proyecto hecho entre Kenan Alkuwatly, diseñador sirio, José Cruz y Daniel, su yerno, que consiste en un espejo asimétrico con un grabado de un ornamento originario de Damasco.

"Puedes verlo como si fuera un antiguo ornamento entrando al futuro. Es una pieza entre el pasado, presente y futuro y para mí era importante introducir un diálogo entre la máquina y el trabajo a mano, las tradiciones mexicanas con las sirias. Estoy muy inspirado por José y Daniel porque tienen 40 años de experiencia, pero están abiertos a probar nuevas cosas", dijo Alkuwatly en entrevista.

"Desafortunadamente es una técnica que está desapareciendo", comenta José Cruz. "Ya no es tan visible como hace años, pero tratamos de conservarlo y de darle exposición", añadió Daniel.

La exposición también presenta diseños de la libanesa Shirine Sbaiti con los artesanos Norberto y Rosi, quienes en equipo crearon jarrones de barro con decoraciones tridimensionales que los convierten casi en esculturas.

También hay piezas entre la iraní Yasamin Shaikhi con Estudio Guerrero, que consiste en una serie de cerámicas, y el diseñador británico-indio Armaan Bansal, que trabajó con el taller familiar Alan Pureco.

Al Obaidly destacó que las piezas presentadas no sólo hablan el idioma del mercado global, lo que permite que el trabajo del artesano y del diseñador sobreviva al tiempo. "No sólo hablamos de la importancia de lo hecho a mano, también exponemos a los artesanos a nuevas metodologías de creación que enfrente las dificultades de hoy".

El diseño ocupa un importante lugar en el programa cultural de Años de Cultura en México porque, de acuerdo con Al Obaidly, la escena de diseño mexicana es muy rica y los creadores nacionales "saben cómo traducir su historia y su herencia a lo contemporáneo de forma atemporal".

Es por esa razón que el diseño mexicano, ahora visto desde el trabajo artesanal, viajará a Doha, Qatar, a través de la exposición "Expanded Tradition", curada por la mexicana Ana Elena Mallet, para el museo M7 y que inauguró este 27 de septiembre.

Mientras tanto "Visión y tradición", en el Museo Nacional de Antropología, estará abierta hasta el 1 de noviembre.