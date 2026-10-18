Templo de SLP abrió sus puertas al público antes de su dedicación

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El Templo de San Luis Potosí de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días concluyó su programa de puertas abiertas, que se realizó del 24 de septiembre al 10 de octubre y permitió a personas de distintas creencias conocer el edificio antes de su dedicación, prevista para el 1 de noviembre de 2026.

Durante el recorrido, los visitantes pudieron conocer los detalles arquitectónicos del inmueble, cuyo diseño incorpora referencias al patrimonio de San Luis Potosí, tanto en sus elementos ornamentales como en los motivos inspirados en la flora y el paisaje de la región. Entre ellos destacan representaciones de la flor de cosmos chocolate, la Cascada Salto de Agua en El Naranjo y la Sierra de San Miguelito.

En entrevista, Élder Taylor Godoy explicó que estos elementos buscan establecer un vínculo entre el propósito religioso del templo y el territorio donde se construyó. "De alguna manera también es más fácil sentir ese espíritu cuando sentimos que estamos ligados a una tierra específica", comentó.

Godoy señaló que la elección de San Luis Potosí también responde a la ubicación de la ciudad y a la presencia de miembros de la Iglesia en la región. De acuerdo con el entrevistado, en el estado hay entre 3 mil 500 y 4 mil integrantes, mientras que el templo brindará servicio a una población aproximada de 10 mil personas, incluidos miembros de Zacatecas y Aguascalientes.

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La dedicación del templo se llevará a cabo el domingo 1 de noviembre. Para La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esta ceremonia religiosa consiste en apartar y entregar formalmente el edificio a Dios como una casa santa. A partir de esa fecha, el inmueble quedará destinado a sus funciones religiosas, reservadas para los miembros de la Iglesia.

El templo fue anunciado en abril de 2022 y su construcción comenzó en marzo de 2024, con la ceremonia de la palada inicial. Con su dedicación, se convertirá en el decimoquinto templo en funcionamiento de esta Iglesia en México.