Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina de España, es visto con otra mujer

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles, la familia real de España vuelve a estar en el centro de la controversia por culpa, otra vez, de Iñaki Urdangarin, el todavía esposo de la infanta Cristina, la segunda de los tres hijos que procrearon el rey emérito Juan Carlos I de España y su aún esposa, la reina Sofía de Grecia.

No obstante, en esta ocasión, la polémica no fue por temas de corrupción, delito por el que Iñaki fue sentenciado a cinco años de prisión y en el que arrastró a la hija del rey al escándalo mediático. Ahora, la noticia es que Iñaki fue captado caminando de la mano y muy cariñoso con una mujer que, evidentemente, no es su esposa.

En las imágenes que fueron difundidas por la revista "Lecturas" se ve a Urdangarin paseando en playa Bidart, muy cerca de la casa que tiene su familia en este lugar, y en el cual, pasó las recientes fechas decembrinas acompañado de la infanta Cristina y los cuatro hijos que han procrearon en los más de 20 años que llevan casados: Juan Valentín de 22 años de edad, Pablo Nicolás Sebastián de 21, Miguel de 19 e Irene de 16.

No es la primera vez que el matrimonio entre la infanta y el exjugador de balonmano español atraviesa una crisis, ya que han sido varias las ocasiones en que la pareja ha tenido que afrontar dificultades, incluso, no sería la primera vez que Cristina le perdone una infidelidad a su esposo. Además, los rumores de divorcio entre ellos los han acompañado desde hace varios años, cuando él comenzó a tener problemas con la justicia.

¿Quién es la mujer que camino de la mano con Iñaki Urdangarin?

Fue el diario español "El Correo", el encargado de develar la identidad de la mujer que pasea con el esposo de la infanta Cristina. Según su información, se trata de Ainhoa Armentia de 43 años de edad, una compañera de Iñaki en el despacho de abogados "Imaz&Asociados". Ella también está casada, tiene hijos y es de Vitoria, la capital del País Vasco.

Además, se difundió que Ainhoa estudió Administración y Finanzas, es miembro de la asociación de padres de familia y es una apasionada del deporte, ya que corre y juega pádel.

Medios españoles aseguraron que la infanta conocía a la perfección esta relación extramarital que estaba teniendo su esposo, incluso, sabía perfecto que las fotografías se iban a difundir, por lo que tuvo la oportunidad de advertir a su familia de este escándalo.

Aunque hasta el momento no hay una declaración pública por parte de los protagonistas de este idilio amoroso, el segundo de los cuatro hijos que trajeron al mundo la infanta e Iñaki, Pablo Nicolás Sebastián Urdangarin, fue entrevistado al respecto de las fotos de su papá mientras caminaba en las calles de la Ciudad Condal y respondió: "Son cosas que pasan. Nos vamos a querer igual".