El templo de San Agustín fue el escenario elegido por Ingrid de Luna y Felipe Martín Alba para celebrar su matrimonio, acompañados por familiares y amigos que se reunieron para compartir con ellos esta fecha especial.

Del brazo de su padre, Germán de Luna, Ingrid recorrió el pasillo central hasta llegar al altar, donde la esperaba Felipe. Para la ocasión, lució un vestido de corte sirena y, juntos, dieron paso a la ceremonia religiosa en la que unieron sus vidas.

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Al concluir la celebración, los recién casados salieron del templo entre aplausos y felicitaciones. A las puertas los esperaba un Mustang clásico modelo 1966, que los trasladó al lugar de la recepción para continuar con los festejos.

La ambientación siguió una estética botánica contemporánea, con elementos naturales que dieron personalidad a cada espacio. La paleta de colores del ramo de Ingrid marcó el hilo conductor de la decoración: orquídeas y alcatraces en tonos suaves se combinaron con tejidos de fibras naturales, lámparas de mimbre y portavelas con detalles de herrería, en una propuesta de texturas cálidas y líneas delicadas.

El resultado fue una atmósfera íntima y acogedora, en la que cada detalle acompañó la celebración de Ingrid y Felipe, quienes disfrutaron de esta nueva etapa rodeados de las personas más cercanas.