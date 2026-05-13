José Guadalupe Torres asume como obispo de Ecatepec

ECATEPEC, Méx., mayo 13 (EL UNIVERSAL).- La Nunciatura Apostólica dio a conocer que el papa León XIV nombró a José Guadalupe Torres Campos como nuevo obispo de la Diócesis de Ecatepec.

Nombramiento y trayectoria del obispo José Guadalupe Torres

Torres Campos se desempeñaba hasta ahora como obispo de Ciudad Juárez. La Conferencia del Episcopado Mexicano confirmó que el prelado asume la diócesis mexiquense de inmediato.

Torres Campos, originario de León, Guanajuato, cuenta con una trayectoria que incluye estudios en Roma y cargos en la Conferencia Episcopal, entre ellos responsable de la Dimensión de Movilidad Humana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Diócesis de Ecatepec, una de las más grandes del país, contará con su quinto obispo.

Reacciones y compromisos del obispo electo y autoridades locales

En una carta dirigida a los fieles de Ecatepec, el obispo electo indicó que recibió el nombramiento con fe y confianza en la voluntad de Dios.

Expresó cercanía, gratitud y disposición total para caminar juntos en esta nueva etapa tras el periodo de sede vacante.

"Deseo llegar a ustedes con el corazón abierto y servir con alegría, sencillez y generosidad a esta porción del Pueblo de Dios", escribió.

Dirigió un saludo específico a sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, laicos, familias, niños, jóvenes y comunidades parroquiales, y se encomendó a su oración.

Torres Campos manifestó su intención de trabajar unido con la diócesis para fortalecer la comunión, impulsar la esperanza y anunciar el Evangelio.

Agradeció los años en Ciudad Juárez, donde afirmó que aprendió, sirvió y creció como pastor, y pidió que Santa María de Guadalupe acompañe este inicio para que la Iglesia local sea cercana, misericordiosa y misionera.

Ante el nombramiento de José Guadalupe Torres Campos como obispo de la Diócesis de Ecatepec, la alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, consideró que su llegada fortalecerá los esfuerzos por promover la paz, la reconciliación, el apoyo a las familias y la atención a quienes más lo necesitan.

"Desde el gobierno municipal reiteramos nuestra disposición al diálogo respetuoso y al trabajo conjunto en favor del bienestar común, la reconstrucción del tejido social y la construcción de una comunidad más unida y fraterna", escribió la edil en sus redes sociales.

El año pasado, Cisneros Coss y representantes de iglesias, organizaciones religiosas y sectores sociales del municipio firmaron el "Compromiso por la Paz de Ecatepec", que busca construir la paz en la localidad.

Para lograrlo emitieron un "Decálogo por la Paz", que entre otras cosas plantea fomentar la cultura del diálogo, respeto y reconciliación, apoyar acciones comunitarias, impulsar la participación ciudadana, atender y prevenir las causas de la violencia y construir entornos seguros y sin discriminación.