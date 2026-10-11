Visionarias y emprendedoras, Renata Fernández Benavente y Alejandra González Díaz Barreiro llevaron a cabo la inauguración de su carrito ambulante KaFei Everywhere with you, ubicado en Prolongación Luis de Velasco y Salvador Nava.

Quienes gustan disfrutar de las delicias de un Café,

Matcha, Chai, Taro y mas, lo pueden hacer muy al estilo de esta innovadora propuesta y en medio de una agradable atmósfera de lunes a viernes de 07:00 a 18:00 horas, y sábados de 09:00 a 13:00 horas.

Este día especial, familia y amigos acompañaron a Renata y Alejandra, quienes invitaron al Presbítero Rubén Pérez a bendecir el carrito y el área donde, en familia, en pareja y entre amigos deleitarán a su paladar con una de las bebidas que ofrece KaFei Everywhere with you a precios accesibles.

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