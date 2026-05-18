Líderes de las industrias creativas inspirarán a futuros universitarios en la White Dinner

? El Tec de Monterrey Campus San Luis Potosí invita a una velada de vinculación y aprendizaje directo con figuras clave de la producción audiovisual y el diseño contemporáneo.

Viernes 15 de mayo del 2026. El Tec de Monterrey Campus San Luis Potosí invita a su próximo evento "White Dinner", en donde se reunirán a jóvenes y sus familias con expertos creativos de nivel internacional para inspirar su futuro profesional mediante una velada de convivencia y vinculación.

Este encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Tec Campus San Luis Potosí, con el propósito dar el banderazo de arranque y presentar los proyectos especiales de los nuevos programas académicos de Arquitectura y Comunicación y Producción Digital.

Será el martes 26 de mayo a partir de las 18:00 horas cuando, a través de un formato de cena y diálogo abierto, las y los asistentes descubrirán las alianzas de la universidad con empresas líderes y los proyectos globales que respaldan estas licenciaturas.

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La noche contará con la participación especial de la reconocida productora de contenidos audiovisuales Cris Raicovi, colaboradora de Netflix, y del director ejecutivo Rodrigo Marván, líder de CEO de Marván Arquitectos, un destacado estudio de arquitectura.

Ambos expertos compartirán sus experiencias, su visión del mercado global y las tendencias que están transformando los sectores de la comunicación y el diseño. El objetivo es mostrar a los futuros estudiantes el impacto real de estas disciplinas en los ámbitos local, nacional e internacional, facilitando la toma de decisiones en un ambiente de diálogo directo.

Para formar parte de esta experiencia única y descubrir las herramientas que definirán el éxito de las nuevas generaciones estudiantiles se podrá hacer el registro en la liga bit.ly/whitedinnerslp sin costo. El código de vestimenta será acudir con prendas en color blanco.

Para conocer más detalles de las nuevas carreras, así como la oferta educativa y oportunidades del Tec de Monterrey Campus San Luis Potosí se puede escribir al 444 411 2460 así como seguir al campus en sus redes sociales que se encuentran como @teccampusslp

White Dinner

Sede: Tec de Monterrey, Plaza de la internacionalización

Fecha: Martes 26 de mayo

18:00 hrs

DRESS CODE: WHITE