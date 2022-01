LOOK DE AÑO NUEVO

Toma nota de cuáles son los colores que no pueden faltar en tu outfit para recibir el año 2022 con la mejor energía.

Saber cuáles son los colores que necesitas llevar para recibir el Año Nuevo hará que le des la bienvenida al 2022 con el outfit más top y la mejor energía.

Se dice que, si quieres rodearte todo el año de amor, salud o dinero, existen algunos colores que no pueden faltar en tu look ni en tu clóset para lograrlo, no es un secreto que en este día llevar ropa interior roja o amarilla es toda una tradición.

TENDENCIAS

Pero no necesariamente debe ser tu ropa interior o estos colores en específico, pues algunos tonos incluso forman parte de las tendencias que no paramos de ver en las pasarelas de moda, así que armar un look con los colores más prometedores de la temporada no solo te hará ver fabulosa, sino que también se convertirán en tu nuevo amuleto.

VERDE

Uno de los mejores colores para vestir esta temporada y que los expertos de moda no dudaron en hacer parte de sus nuevas colecciones es el color verde, además de ser un tono que nos recuerda a la naturaleza y evoca el progreso y la estabilidad.

AMARILLO

Es uno de los colores más populares para vestir en Año Nuevo, tanto como para llevar en la ropa interior, en alguna prenda, zapatos e incluso como accesorio, pues este color es sinónimo de dinero y abundancia.

ROJO

Un tono que por sí solo es poderoso y vibrante, además de ser uno de los colores favoritos para la época decembrina, pues si quieres verte sensual y elegante al mismo tiempo, armar un look con este color hará que no pases desapercibida, mientras atraes la pasión y el amor.

DORADO

Es otro color que forma parte de los favoritos de la temporada, pues desde los expertos hasta las celebridades nos confirmaron que un look dorado es la manera más fácil y segura de triunfar este mes.

Un color perfecto para vestir si deseas éxito, dinero y felicidad.

PLATEADO

Las pasarelas de la Semana de la Moda en París anunciaron el reinado de los colores metálicos y no pueden faltar en tu guardarropa esta vez, especialmente el plateado, que te asegurará el éxito para ser la mejor vestida, pero también para atraerlo en tu vida laboral y amorosa.