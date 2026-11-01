Aguas termales, paisajes volcánicos y auroras para una escapada en pareja.

Islandia: una luna de miel entre hielo y fuego

Hay destinos que se visitan para conocerlos y otros que se viven para recordarlos. Islandia pertenece a esta última categoría. Este país nórdico propone un lujo distinto: silencio, privacidad y paisajes capaces de hacer que el tiempo parezca detenerse.

Entre campos de lava, aguas termales y montañas nevadas, las parejas encuentran una luna de miel fuera de lo convencional. El viaje invita a bajar el ritmo, recorrer carreteras entre paisajes volcánicos y, si las condiciones lo permiten, contemplar una aurora boreal.

La escapada ideal

Una estancia de 8 a 12 días permite dedicar tiempo a los recorridos y al descanso.

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De junio a agosto, la propuesta es disfrutar los días largos y recorrer la isla en coche. De septiembre a marzo, el viaje se orienta a buscar auroras, visitar cuevas de hielo con guía y compartir un baño termal.

Presupuesto para dos

El presupuesto de referencia es de 170 mil a 250 mil pesos para dos personas, desde Ciudad de México, según la temporada y el itinerario.

Consejos de viajero frecuente

Renta un auto y contempla el seguro; elige un vehículo 4×4 según la ruta. Para organizar los gastos, combina restaurantes con compras en supermercado y alojamiento con cocina.

Lleva ropa térmica, impermeable y botas de montaña. Si haces escala en Estados Unidos o Canadá, revisa los requisitos de visa o autorización de viaje según tu documentación.

Tres momentos que definen Islandia

Dormir bajo auroras. El cielo islandés regala un espectáculo natural que convierte la noche en un recuerdo inolvidable, siempre que las condiciones permitan observarlo.

Sumergirse en Blue Lagoon. Aguas ricas en minerales y un entorno que invita a hacer una pausa y disfrutar del bienestar.

Entrar en una cueva de hielo. Formas esculpidas por la naturaleza y tonos azules que parecen de otro mundo. Una experiencia para realizar con guía.

The Retreat at Blue Lagoon

Privacidad, diseño minimalista y un entorno natural que redefine el concepto de lujo y bienestar. The Retreat at Blue Lagoon se integra a esta propuesta de viaje en la que el paisaje ocupa un lugar central.