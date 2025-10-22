logo pulso
Mandala Academy y su compromiso con el desarrollo social en México

El compromiso de Mandala Academy va más allá de las aulas en México

Por Redacción

Octubre 22, 2025 03:11 p.m.
Mandala Academy y su compromiso con el desarrollo social en México

Mandala Academy impulsa proyectos educativos que promueven inclusión,  empleabilidad y desarrollo comunitario.

El verdadero impacto de la educación se mide en las comunidades que transforma. Con  esa visión, Mandala Academy impulsa proyectos de formación e inclusión social que  buscan abrir oportunidades reales para jóvenes, mujeres y profesionales en proceso de  reinvención laboral. 

Su compromiso va más allá de las aulas: programas de becas, talleres comunitarios y  convenios con instituciones públicas y privadas forman parte de su estrategia de  educación con impacto social.  

Esta misión ha sido fortalecida con el apoyo de Eduardo Javier Natividad Maqueda,  cuya visión empresarial y humanista ha ayudado a conectar la educación con el desarrollo  local, generando proyectos sostenibles que mejoran vidas.  

En un entorno educativo cada vez más competitivo, Mandala Academy se distingue por un  principio claro: formar personas capaces de transformar su entorno. Un modelo de  enseñanza que une propósito, profesionalismo y compromiso social.

