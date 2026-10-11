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María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Cumple 40 años de servicio público y se jubila

Por Redacción PULSO

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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María Guadalupe Zárate Andrade, quien dedicó 40 años de su vida al servicio del Gobierno del Estado, celebró su jubilación.

En su último día de trabajo, al marcar por última vez su salida en la Oficialía Mayor, la esperaba una serenata con un mariachi.

Sus compañeros de trabajo la homenajearon con un cálido aplauso, reconociendo tantos años de entrega y compañerismo.

Fue un momento muy emotivo que marcó el cierre de una etapa muy importante en su vida.

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Más tarde, sus hijos, Mario, Sonia y Griselda Moreno Zárate, y su esposo Mario Moreno Puente ofrecieron una comida en su casa, donde familiares y amigos cercanos se reunieron para acompañarla y celebrar su trayectoria.

Fue un día lleno de alegría, recuerdos y afecto para dar la bienvenida con entusiasmo y optimismo a esta nueva etapa que disfrutará plenamente.

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