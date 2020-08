Meghan de Sussex cumple 39 años y la reina Isabel II la felicita

"Deseando a la duquesa de Sussex un muy feliz cumpleaños", es lo que publicaron desde las cuentas oficiales de la familia real británica liderada por la reina Isabel II, con motivo del cumpleaños 39 de Meghan Markle.

La felicitación se dio en las primeras horas de este martes 4 de agosto de 2020, misma que sorprendió a todos, ya que parecía poco probable que la casa real británica y su monarca emitieran cualquier tipo de expresión ante este acontecimiento por las circunstancias que rodean el cumpleaños de la esposa del príncipe Harry.

Además de los deseos de la reina, se compartió una foto de Isabell II junto a la duquesa de Sussex, la cual les tomaron en una visita conjunta a la ciudad de Chester en 2018, cuando Meghan y Harry aún eran miembros "senior" de la familia real. Sin embargo, la estrategia de esta famosa casa real es demostrar que están unidos y actúan en conjunto, pues minutos después, de la publicación de la reina, la cuenta de Clarence House, propiedad del Carlos, príncipe de Gales y su esposa, Camila de Cornuelles, también felicitaron a Meghan en este día especial para ella con una imagen de la duquesa de Sussex.

Pero eso no terminó ahí, los duques de Cambridge, el príncipe William y su esposa Kate Middleton, se sumaron a las felicitaciones reales hacia Markle, quien hasta este momento no se sabe si agradeció el gesto de la familia de su esposa, el príncipe Harry.

Este cumpleaños llega en uno de los momentos más delicados de la monarquía británica de los últimos 20 años, ya que ha causado mucha conmoción la publicación del libro que asegura es una biografía de los duques de Sussex y su decisión de dejar a la familia real en enero de 2020. Han sido varios los extractos que se han publicado hasta el momento y presumen la actitud de desgaste que sentían Harry y Meghan ante la monarquía y aunque aseguraron que ellos no tenían nada que ver, es muy posible que hayan colaborado con los autores Carolyn Durrand y Omid Scobie.