Met Gala 2024 exhibe diseños únicos en homenaje al arte y la moda

Los invitados de la Met Gala, desde la corresponsal de Vogue en la alfombra roja Emma Chamberlain hasta la tenista profesional Naomi Osaka, no fueron a lo seguro este año para la Met Gala y presentaron obras de arte hechas a medida en honor al código de vestimenta "La moda es arte".

Moda como expresión artística en la Met Gala 2024

Osaka deslumbró al salir del hotel The Mark rumbo a la gala con un dramático vestido blanco entallado y escultórico de Robert Wun, con hombros exagerados, adornado con plumas rojas y un tocado a juego. Para completar su look teatral, Osaka llevaba las manos cubiertas de pintura roja chorreante. Un look similar de Wun se exhibe dentro de la muestra del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte, "Arte del vestido", de este año.

En las escalinatas del Met, Osaka abrió su vestido y se quitó el tocado para una gran revelación de lo que llevaba debajo. Causó sensación con un elegante vestido rojo de cuentas, adornado con la forma de un cuerpo.

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Diseños y referencias artísticas en la alfombra roja

Chamberlain llegó con un impresionante vestido de Mugler, de Miguel Castro Freitas, pintado a mano. La estrella estaba bañada en un arcoíris de colores desde el escote hasta la cauda en espiral de su vestido ceñido al cuerpo, con flecos que caían desde los puños del vestido de manga larga.

Con toda la expectación en torno a "The Devil Wears Prada 2" ("El diablo viste a la moda 2"), la copresidenta de la Met Gala Anna Wintour optó por un conjunto en tono menta, no el cerúleo azul de moda de la primera película. El look de Wintour incluía una capa con plumas y un vestido con cuentas de Matthieu Blazy para Chanel, que combinó de manera clásica con su característico corte bob y gafas de sol extragrandes.

Las otras copresidentas de la noche, Nicole Kidman y Venus Williams, eligieron looks más sobrios. Williams llevó un vestido negro brillante, palabra de honor, con una deslumbrante pieza de joyería en el cuello como homenaje a un retrato suyo realizado por Robert Pruitt para la National Portrait Gallery. La patrocinadora del evento, Lauren Sánchez Bezos, llegó con un vestido ceñido de Schiaparelli, que contó a Vogue que estuvo influido por el cuadro de 1884 de John Singer Sargent "Madame X".

Algunos invitados llevaron el tema a otro nivel y tardaron horas en transformarse en obras de arte. Los seguidores de TikTok observaron cómo Jessica Kayll, quien diseña coloridas batas de seda, terminaba de pintar su vestido en los días previos a la gala. Kayll plasmó su propia versión de la famosa escena de nenúfares de Monet directamente sobre su vestido para la gala.

Referencias artísticas

Cuando los invitados no vestían arte, hacían referencias a él. La directora de Contenido Editorial de Vogue en Estados Unidos, Chloe Malle, llevó un vestido color naranja albaricoque de Colleen Allen inspirado en el cuadro "Flaming June" de Sir Frederic Leighton. La actriz y autora Lena Dunham colaboró con el diseñador de Valentino Alessandro Michele en su vestido rojo con plumas para representar su interpretación de "Judith decapitando a Holofernes". De niña, contó Dunham a Vogue, visitaba el museo Met los domingos y admiraba las pinturas de la sección del Renacimiento.

"Una de mis pintoras favoritas de esa época es Artemisia Gentileschi, que fue una de las únicas mujeres que pintaban profesionalmente en ese momento", dijo Dunham a Vogue. "Así que le envié algunas de las imágenes a Alessandro y, como es un genio, en lugar de vestirme como ella, dijo: ´En realidad tú eres la salpicadura de sangre mientras... Judith le corta el cuello a un hombre´".

Las estrellas también celebraron el código de vestimenta con sus accesorios. La actriz y musa de la moda Gwendoline Christie cubrió juguetonamente su rostro en la alfombra con una máscara de su propia cara, mientras que la estrella pop Katy Perry abría y cerraba su máscara tipo esgrima en la alfombra para sonreír a las cámaras.

A diferencia de la alfombra azul del año pasado, la de este año parecía deliberadamente olvidada por el tiempo, con hierba trepando por los escalones. La alfombra tenía parches de césped crecido que asomaban entre los escalones de piedra, con arbustos recortados alineando la barandilla lateral y glicinas blancas colgando del techo. En la entrada de la alfombra había flores moradas en macetas, colocadas en grandes jardineras de terracota.

Los códigos de vestimenta de galas pasadas han rendido homenaje a diseñadores y se han inspirado en la literatura. El año pasado, el arte de la sastrería fue el protagonista con el código de vestimenta "Hecho a tu medida". El evento de alto perfil recauda fondos para el Instituto del Vestido del Met, y cada año el código de vestimenta de la gala toma referencias de la exposición de primavera del instituto.

Esta primavera, la exposición "Arte del vestido" "examinará la centralidad del cuerpo vestido".

La relación entre la moda y el arte no siempre ha sido aceptada. La historiadora del arte y autora Nancy Hall-Duncan escribe en su libro "Art X Fashion: Fashion Inspired by Art" que en el siglo XIX el arte se percibía como clásico y la moda como frívola.

Cuando Yves Saint Laurent presentó la primera exposición de moda del Met en 1983, la muestra recibió duras críticas. Desde entonces, el museo ha realizado innumerables exposiciones de moda a lo largo de los años, y museos de todo el mundo han seguido el ejemplo. El Louvre presentó su primera exposición de moda, "Louvre couture", el año pasado.

El código de vestimenta establecido por Wintour y el curador del Instituto del Vestido del Met, Andrew Bolton, es el sello final de aprobación de que la moda es arte, dijo Hall-Duncan a The Associated Press.

"¿No es eso un paso enorme?", manifestó. "Sin duda cambiará las percepciones".

Transmisión y cobertura de la Met Gala 2024

Cómo ver la alfombra de la Met Gala y los trajes de las celebridades

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El espectáculo de la alfombra roja está disponible para que todos lo vean en línea con la transmisión en vivo de Vogue. Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne conducirán la transmisión en vivo a partir de las 6 de la tarde, con Emma Chamberlain entrevistando a los invitados durante toda la noche.

The Associated Press tendrá una transmisión en vivo de celebridades saliendo de un par de hoteles de Nueva York rumbo a la gala a partir de las 4:30 de la tarde en APNews.com y YouTube. Es la primera oportunidad de ver qué llevarán los asistentes antes de pisar la alfombra de la gala.