El púrpura, las cinturas marcadas y los accesorios vintage destacan entre las propuestas de temporada.

Las casas de moda llegan a teñir de morado la temporada, el púrpura destinado para emperadores y reyes hoy está en todas las pasarelas, color contradictorio, refleja poder, riqueza y exclusividad, ideal para portar lujo silencioso; se atrevida y combínalo con un toque de rojo, serás el centro de la reunión.

Adiós bandanas y Pañuelos, bienvenido el fajín.

El fajín de esmoquin, el Obi japonés y el corsé ligero son la nueva tendencia, en donde la cintura es la protagonista, lo oversize este otoño ya se fue.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El accesorio del Mes

Tu abuela sabía lo que hacía cuando de estilo elegante se trataba, con este must have elevarás tus outfits, los broches y prendedores se han convertido en el accesorio para dar toques personalizados, y es la mejor manera de llevar alguna reliquia familiar contigo.

Los tres imperdibles

"Chanel Coco Mademoiselle"

1. Paleta de sombras "Les 9 ombres eyeshadow palette en New Smoky" con un costo de $132 usd, tiene acabados satinados y brillantes la encuentras en colores neutros cálidos y rosados que combinan a la perfección con el imperdible número 2. El lápiz labial "Rouge Coco 165 Crush" ($54usd) cremoso y de alta duración cerrando este magnífico combo de la casa Chanel con el imperdible 3. El Esmalte de uñas "Le Vernis 469 Coco" ($34usd) de color rosa lechoso de cobertura total.

Objeto del Deseo

Primer bolso Birkin, diseñado por Hermés en 1984 para la actriz y cantante Jane Birkin, fue subastado por 8.6 millones de euros, convirtiéndolo en el bolso más caro jamás vendido. Posicionando a la moda en un terreno hasta ahora reservado a las grandes obras de arte.

Colores de Otoño