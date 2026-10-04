Paola, prometida de Eduardo Zepeda Rodríguez
Una alegre despedida de soltera para un feliz comienzo
Galeria
Paola Ascanio Revilla y Eduardo Zepeda Rodríguez llegarán al altar el próximo 17 de octubre para convertirse en esposos ante la Iglesia.
Para sumarse a su felicidad, desearle lo mejor en la nueva vida que iniciará, un grupo de amigas le organizaron una despedida de soltera.
En el festejo, Paola estuvo acompañada de su hermana Marijó Ascanio Revilla y de su suegra Erika Rodríguez, así como de familia y amigas cercanas.
La celebración transcurrió en medio de una cálida atmósfera que permitió a la futura novia comentar con las ahí reunidas sobre los preparativos que, desde que se comprometió en matrimonio con Eduardo, realizan para uno de los días más importantes de sus vidas en que se darán el "Sí acepto" en el Templo de San Francisco de Asís.
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