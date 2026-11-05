Lectores de STATUS LA REVISTA presentan a sus mascotas y celebran su lugar en la familia.

Hay mascotas que se adueñan del sillón y otras que prefieren instalarse en el hombro de su persona favorita; cada una tiene una forma particular de hacerse querer y acompañar la vida de quienes las cuidan.

A ese vínculo está dedicada Petit & Moi, la sección de STATUS LA REVISTA que abre sus páginas a los lectores y sus compañeros de pelo, plumas o escamas.

En esta primera edición conviven retratos de perros con una cotorra argentina y hasta un camaleón. Las fotografías, compartidas por sus familias, muestran el cariño que dio origen a este espacio.

Recorre la galería y conoce a sus protagonistas. Si quieres aparecer con tu mascota en una próxima edición, envía una fotografía juntos, sus nombres y unas líneas sobre lo que la hace única al WhatsApp 444 257 5911.

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