¿Te persiguen en el súper por tu aspecto?; así puedes denunciar

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- El acceso a bienes y servicios en establecimientos comerciales debe realizarse en condiciones de igualdad y respeto a la dignidad humana.

PROFECO denuncia perfilamiento racial en supermercados México

Sin embargo, diversas personas consumidoras enfrentan situaciones de vigilancia injustificada, cuestionamientos e intercepciones al realizar compras en tiendas o supermercados.

Ante esta problemática, las autoridades federales señalan la importancia de identificar el perfilamiento racial y conocer las vías institucionales para denunciar cualquier acto discriminatorio.

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De acuerdo con información divulgada por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en la Revista del Consumidor, el perfilamiento racial es una práctica discriminatoria mediante la cual el personal o el equipo de seguridad de un establecimiento vigila, persigue, interroga o trata como sospechosa a una persona con base en su origen étnico, tono de piel, apariencia física o forma de vestir, en lugar de observar conductas objetivas.

Conapred recibe quejas por discriminación en comercios mexicanos

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, el 23.7% de la población de 18 años y más manifestó haber experimentado algún acto de discriminación en el país.

Entre los motivos principales vinculados con la imagen personal destaca la vestimenta y el arreglo con un 30.6%, así como el tono de piel con un 13.1%. Las autoridades remarcan que la seguridad privada debe monitorear comportamientos y no aspectos físicos, garantizando que el libre tránsito y el acceso al mercado no queden condicionados a la apariencia de los clientes.

El marco legal en México establece que ninguna empresa o establecimiento comercial puede negar un servicio o vulnerar la privacidad de los usuarios mediante revisiones corporales o de pertenencias injustificadas basadas en prejuicios. El acceso a los comercios constituye un derecho fundamental en las relaciones de consumo que exige entornos libres de exclusión.

Según información institucional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), las personas que consideren haber sido víctimas de discriminación o perfilamiento racial pueden interponer una queja formal.

La dependencia dispone de los correos electrónicos quejas@conapred.gob.mx, su plataforma web oficial www.conapred.gob.mx y las líneas telefónicas 55 5262 1490 para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y 800 543 0033 para las entidades federativas.