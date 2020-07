Publicarán el libro Meghan y Harry, en libertad

Meghan y Harry, en libertad es el título del libro en el que dos periodistas especializados en la familia real británica cuentan la historia de los duques de Sussex, un relato que llegará a las librerías en español el próximo 12 de agosto, un día después de su lanzamiento en Estados Unidos.

Así lo ha anunciado HarperCollins Ibérica, la editorial que publicará el libro en español, que asegura que los dos autores "han seguido los pasos de la pareja desde el inicio de su relación y su revolucionaria boda, hasta el anuncio inesperado de su desvinculación de la Casa Real para recuperar el control sobre sus vidas".

Los duques de Sussex y su hijo Archie dejaron oficialmente de formar parte de la familia real británica el pasado 31 de marzo y al poco tiempo trasladaron su residencia a Los Ángeles.

Basado en entrevistas y escrito con la participación de personas allegadas a los protagonistas, el libro promete ser un "retrato sincero" de una pareja "segura de sí misma, moderna e influyente".

AUTORES, especialistas en la familia real

Los autores son el escritor y periodista Omid Scobie, conocido especialista en la familia real británica y redactor jefe de la revista Harper´s Bazaar para temas relacionados con la monarquía, y la escritora y productora Carolyn Durand, galardonada con un premio Emmy y también dedicada durante décadas a la labor periodística relacionada con la Casa Real británica.

El libro, titulado ´Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family´, no es una biografía oficial.

CONTENIDO POLÉMICO

Después de que se diera a conocer que los hijos del príncipe Carlos, el príncipe Guillermo y Enrique, han limado asperezas, la casa real teme que el nuevo libro de Enrique y Meghan Markle culpe al duque de Cambridge por la partida de su hermano y su esposa a Estados Unidos.

Una fuente interna ha hablado sobre los temores de que el príncipe Guillermo podría ser visto como una persona "antipática e insensible" que no pudo apoyar a los Sussex cuando decidieron separarse de la Familia Real.

NO ES BIOGRAFÍA

De acuerdo a "The Sun", una fuente le dijo que los asistentes habían estado discutiendo entre ellos de que el libro probablemente solo podría mostrar el lado de la grieta de Enrique y Meghan.

"Están preocupados de que Guillermo sea retratado especialmente con poca luz. Este tipo de disputa familiar no debería estar ahí en público. Esto no debería sucederle a los futuros monarcas", dijo la fuente al medio.

La casa real además teme que el esposo de Kate Middleton quede como el malo de la historia.

"La preocupación es que de alguna manera lo pintará como un malo insensible contra el amable Enrique", dijo la fuente.

Meghan y Enrique cooperaron con el libro, pues los periodistas Omid Scobie y Carolyn Durand han tenido acceso a más de 100 personas para el libro y las fuentes dicen que retratará a la pareja de manera positiva.

El Palacio de Kensington no haría comentarios sobre el libro.