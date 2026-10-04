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Regina, Mateo y Rodrigo, viven instantes emotivos

Reciben la comunión con sus seres queridos

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Regina y Rodrigo Fernández Ortiz y Mateo Moctezuma Enríquez efectuaron con alegría su primera comunión.

Acompañado de sus papás Jesús Fernández y Cristina Ortiz, Víctor Marte Moctezuma y Anilú Enríquez llegaron a la ceremonia religiosa en la Parroquia San Agustín del Pedregal.

Estuvieron su familia, compañeros de colegio y amigos.

Invitaron de padrinos a Alejandro Valladares y Miriam Huber, de Regina; Victorio Ortiz y Ana Sofía Solana, de Rodrigo; y Sebastián Rosillo y Sofía Muzquiz, de Mateo.

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El Padre Gabriel del Valle deseó a los niños, que su vida sea de amor a su familia, su prójimo y a Dios.

El sacerdote dio la hostia y el vino consagrados a Regina, Rodrigo y Mateo, ante la emoción palpable en su rostro. Al concluir la celebración, seres queridos y amigos los ovacionaron y desearon bienestar en su vida.

Enseguida, se ofreció una estupenda recepción.

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