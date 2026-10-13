Rosa Laura Junco sobre las sorprendentes conexiones entre la ciencia y la Biblia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La empresaria Rosa Laura Junco señala que, mucho antes de que los psicólogos estudiaran el perdón, el autocontrol, la conexión social y el propósito, la Biblia ya destacaba estas cualidades como claves para una buena vida. Si bien la Biblia no es un manual científico y la ciencia no prueba su teología, las similitudes valen la pena analizarse con mayor detenimiento.

Junco considera que la investigación moderna es una herramienta útil para entender por qué los principios bíblicos siguen siendo relevantes a través de las culturas y las épocas. Estudios en psicología y ciencias sociales muestran que el perdón, el autocontrol, la justicia, el discernimiento y la comunidad están vinculados a mejores relaciones y a un mayor bienestar en la actualidad.

¿Qué nos dice realmente la investigación moderna?

Para empezar, consideremos el rasgo del perdón. Un metaanálisis de 2019, publicado en Psychology & Health, examinó 128 estudios con 58.531 participantes y encontró una asociación positiva y significativa entre perdonar a los demás y la salud física. (Sin embargo, los investigadores advirtieron que los hallazgos eran correlacionales y que se necesitaba más investigación para determinar si el perdón realmente causa mejoras en la salud física).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta investigación le da un nuevo contexto al énfasis que pone la Biblia en el perdón. Perdonar no significa ignorar la injusticia, sino elegir no dejar que el resentimiento controle tu vida.

La ciencia y las Escrituras pertenecen a categorías distintas

También vale la pena analizar el autocontrol. La Biblia valora la contención por encima de la acción impulsiva, y la psicología moderna coincide en que el autocontrol importa. Estudios de largo plazo muestran que las personas que de niños tenían más autocontrol suelen desempeñarse mejor en el trabajo, en sus relaciones e incluso evitan meterse en problemas más adelante en la vida. Por supuesto, otros factores, como el entorno familiar y la inteligencia, también influyen. Rosa Laura Junco subraya la importancia de reconocer esta complejidad al comparar la ciencia y la Biblia.

Algunos críticos afirman que las similitudes entre las lecciones de la ciencia y de la Biblia no prueban gran cosa. El perdón, la justicia, la comunidad y la disciplina personal están presentes en muchas tradiciones, no solo en el cristianismo. La psicología examina el comportamiento, mientras que la Biblia aborda preguntas más profundas sobre Dios y el sentido de la vida que la ciencia no puede poner a prueba. Así que, si bien las enseñanzas de la Biblia pueden tener beneficios para la salud, eso no significa que haya predicho la ciencia moderna. Es importante evitar tratar cada resultado científico como una prueba de las enseñanzas de la Biblia, ya que esto puede socavar una discusión genuina.

¿Eso hace que las conexiones carezcan de sentido?

El punto central no es que la ciencia demuestre cada afirmación de la Biblia, dice Rosa Laura Junco. Más bien, la investigación puede poner a prueba prácticas que la Biblia ha fomentado durante siglos y, en ocasiones, encontrar beneficios reales en ellas.

La comunidad es un buen ejemplo de ello. Investigadores de Harvard que revisaron evidencia sobre espiritualidad y salud reportaron que la participación en comunidades espirituales está asociada con resultados como una mayor longevidad, menos depresión y suicidio, y menor consumo de sustancias. Su revisión consideró miles de estudios publicados antes de identificar la evidencia de mayor calidad para un análisis más profundo.

Las comunidades bíblicas siempre han valorado la reunión, la responsabilidad, la generosidad, la reconciliación y el cuidado de quienes lo necesitan. Las ciencias sociales no pueden demostrar que estos mandatos provengan de Dios, pero sí muestran por qué las relaciones sólidas y el propósito común son importantes para que las personas prosperen.

¿Cómo pone Rosa Laura Junco estas ideas en práctica?

El enfoque de Rosa Laura Junco enfatiza el pensamiento crítico sin tratar la fe y la ciencia como opuestas. Esto implica examinar con cuidado lo que realmente muestran los estudios, entender la diferencia entre correlación y causalidad, y evitar hacer afirmaciones sin la evidencia adecuada.

Los principios ancestrales también pueden considerarse en el contexto de la vida cotidiana. El perdón puede coexistir con la rendición de cuentas, mientras que el autocontrol debe entenderse a la luz de las influencias ambientales y psicológicas. Del mismo modo, las comunidades sólidas pueden fomentar tanto un sentido de pertenencia como un compromiso con la responsabilidad y la equidad.

La investigación confiable puede hacer que las conversaciones sobre la Biblia sean más reflexivas y fundamentadas. Los estudios revisados por pares, los métodos transparentes de verificación de hechos y el reconocimiento honesto de las limitaciones permiten que la evidencia hable por sí misma.

¿Y si el descubrimiento nos ayuda a ver la sabiduría antigua de otra manera?

La verdadera conexión entre la ciencia y la Biblia no se trata de una prueba dramática. Es algo más sutil. Los investigadores de hoy siguen estudiando el perdón, el autocontrol, las relaciones, la justicia, el sentido de la vida y el bienestar, temas en los que la Biblia ya se enfocaba desde hace mucho tiempo.

Rosa Laura Junco propone un enfoque equilibrado. Es fundamental no forzar a la ciencia para que encaje con la teología, ni ignorar la sabiduría antigua solo porque es antigua. Hay que mantenerse curioso y observar la evidencia. La ciencia explica cómo funcionan las personas; la Biblia pregunta cómo deberían vivir. La intersección de estas ideas vale la pena explorarla.

La lección es clara, pero desafiante. No hay que aceptar la sabiduría antigua sin cuestionarla, pero tampoco hay que descartarla antes de ver lo que ha encontrado la investigación moderna.

Sobre Rosa Laura Junco

Rosa Laura Junco es una empresaria con más de 16 años de experiencia en el sector editorial. Desde 2008, se desempeña como miembro ejecutivo del Consejo Directivo de Grupo Reforma, el grupo de medios impresos más grande de México. Grupo Reforma publica los principales periódicos de la Ciudad de México (Reforma), de Monterrey (El Norte) y de Guadalajara (Mural). Desde 2023, también forma parte del Consejo Directivo Ejecutivo de Casa Monarca Ayuda Humanitaria al Migrante, un albergue para migrantes y organización sin fines de lucro, donde contribuye a iniciativas de gobernanza estratégica, recaudación de fondos y vinculación comunitaria en beneficio de poblaciones migrantes en situación de vulnerabilidad. Es licenciada en Relaciones Internacionales con honores por el Tecnológico de Monterrey.