"Si una persona fallece sin testamento, será la ley la que determine quiénes tienen derecho a heredar y en qué proporción"

Juan Carlos Barrón Cerda, presidente del Colegio de Notarios del Estado de San Luis Potosí, advierte que ese reparto puede ser contrario a lo que alguien hubiera querido.

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Los conflictos tampoco de penden del tamaño del patrimonio. Una casa o un objeto de valor sentimental pueden enfrentar a una familia cuando existen versiones distintas de lo que el fallecido prometió. El testamento no garantiza que nunca habrá desacuerdos, reconoce, pero permite conocer su voluntad y reducir la incertidumbre.

"El albacea no es el dueño de la herencia por el simple hecho de haber sido designado"

Firmarlo no significa entregar los bienes. La persona conserva su patrimonio y puede disponer de él durante su vida, dentro de los límites legales. También pue de cambiar el testamento si sus decisiones o circunstancias familiares se modifican. Los beneficiarios no tienen que ser exclusivamente familiares: pueden incluir a alguien que acompañó al testador o a una institución de beneficencia.

Esa libertad debe respetar las obligaciones hacia quienes legal mente tienen derecho a recibir alimentos. El documento también permite prever, en los casos establecidos por la ley, la tutela de hijos menores y nombrar un albacea. Este administra la herencia, cui da los bienes y rinde cuentas; su designación no lo convierte en propietario. Barrón Cerda recomienda elegirlo por su responsabilidad y honestidad, no simple mente por ser el hijo mayor.

Las deudas tampoco desaparecen automáticamente. Algunas deben atenderse con cargo a la sucesión, conforme a la ley, sin que los herederos respondan ilimitadamente con sus bienes personales. Para comenzar no hace falta una gran fortuna ni llevar un texto redactado.

Basta explicar al notario la situación familiar y las decisiones que se quieren tomar. Él orienta y verifica que la voluntad se exprese libremente. Nadie puede otorgar el testamento por otra persona mediante un poder. Barrón Cerda recuerda a quienes intentaron ordenar sus asuntos durante la pandemia cuando ya estaban hospitaliza dos. Su recomendación es hacerlo mientras se tiene salud y tiempo para decidir. "Es pensar en quienes se quedan".

"Por eso siempre digo que hacer testamento es ejercer nuestra libertad"

Juan Carlos Barrón