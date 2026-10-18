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Entre mariachi y karaoke, el Tec celebra 83 años de historia

Estudiantes de preparatoria y universidad compartieron música, cupcakes y dinámicas de convivencia durante el aniversario del Tecnológico de Monterrey.

Por Redacción PULSO

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Con mariachi, cupcakes y mucho entusiasmo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey celebraron el 83 aniversario de la institución, en un encuentro que reunió a jóvenes de preparatoria y universidad para compartir una misma celebración.

Tec festeja aniversario con música y convivencia

Organizado por la Federación Universitaria del Tecnológico de Monterrey (FUTEC), el festejo tuvo como punto de encuentro el espacio ubicado entre los edificios de ambos niveles educativos, donde alumnos, docentes y directivos convivieron en un ambiente cercano y festivo.

Uno de los momentos más animados llegó cuando el mariachi se convirtió en cómplice de un karaoke espontáneo; los estudiantes podían pedir sus canciones favoritas y sumarse con interpretaciones a todo pulmón de temas como Las Mañanitas y Bésame mucho, entre otras melodías que pusieron el ambiente.

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Dinámicas para fortalecer la comunidad Tec

A la música se sumaron distintas dinámicas para fomentar la convivencia entre los estudiantes, en una jornada que, más allá de conmemorar una fecha, permitió fortalecer los lazos entre quienes forman parte de la comunidad Tec.

Fundado el 6 de septiembre de 1943 en Monterrey, por iniciativa de Eugenio Garza Sada y un grupo de empresarios, el Tecnológico de Monterrey comenzó sus actividades con 350 alumnos. Ocho décadas después, la institución mantiene una historia marcada por la formación académica y la evolución de su comunidad educativa.

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