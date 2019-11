10 razones para emprender

Si tienes una buena idea en mente para empezar el proyecto de tus sueños, no hay pretextos: estás en el momento ideal para hacerlo realidad. El emprendimiento está en crecimiento en México y, aunque no será un camino fácil, vale la pena luchar por lo que se quiere.

Paloma Quijano, colaboradora del Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad Iberoamericana, compartió 10 razones por las cuales deberías animarte a emprender hoy mismo:

1. Harás lo que más te apasiona. Si eliges trabajar en algo que te hace feliz, no lo verás como un "trabajo" y no te será difícil dar todo tu esfuerzo.

2. Serás libre e independiente. Esto quiere decir que tienes el control de tu negocio, pero también que eres totalmente responsable de él. Al principio puede dar miedo, pero tener la oportunidad de elegir significa que puedes crear y equivocarte para aprender.

3. Tendrás independencia económica. Claro, al principio será difícil tener estabilidad financiera, pero eso hará que te esfuerces y mejores los resultados.

4. Apoyarás la generación de empleos. Al ser jefe, tendrás la oportunidad y la responsabilidad de hacer crecer tu negocio y así, generar empleos, lo cual te ayuda a ti y a otras personas.

5. Tendrás seguridad laboral. Al emprender tu negocio sabrás que tienes un empleo seguro así como la oportunidad de generar tus propios ingresos.

6. Crearás tu propia rutina. Tendrás que ser más organizado y planear bien los pendientes para cumplir tus metas.

7. Tendrás la oportunidad de cambiar el mundo. Puedes empezar poco a poco con alguna innovación que cambie las necesidades de los usuarios o con un proyecto de impacto social o ambiental. Todo suma para mejorar nuestra sociedad, al país y, ¿por qué no?, al mundo.

8. Conocerás personas y podrás trabajar con quien tú elijas. Los grandes líderes no pueden hacer todo solos, siempre necesitan del apoyo de otras personas para lograr el éxito. Por ello, rodéate y trabaja con quienes aporten algo importante a tu negocio.

9. Te enfrentarás a ti mismo. Emprender tiene muchas pruebas en el camino, lo cual te forzará a desafiarte, aprenderás y saldrás de tu zona de confort. Serás capaz de hacer cosas que jamás imaginaste y desarrollarás nuevas habilidades.

10. Serás feliz. Aunque no lo creas este es el beneficio que más podrás disfrutar. No hay nada como la satisfacción de ver algo que inició como una idea y ahora es toda una realidad.

Por último, Paloma Quijano comentó: "si buscas hacer realidad lo que tienes en mente, puede acercarte al Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (CEDE) de la Universidad IBERO donde tenemos el objetivo de impulsar el talento de los jóvenes mexicanos".