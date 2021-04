4T limita influencia, desalienta inversiones y capacidad de México: Coparmex

Durante la actual administración México perdió liderazgo en el exterior en materia de inversiones, promoción del país en el exterior, se nulifica la participación del mandatario mexicano en foros de relevancia y las reformas que impulsa el gobierno mexicano van contra los compromisos internacionales, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En el documento "Señal Coparmex", la Confederación explicó que "México no puede darse el lujo de darle la espalda al mundo, por el contrario, planteamos que es momento de ser frontales, adaptables y seguir abriendo las puertas de nuestro país al exterior".

Aseguró que para lograr la recuperación económica, en medio de la pandemia, no se logrará el aislamiento, se necesita al mundo para salir adelante.

Sin embargo, por segundo año consecutivo México quedó fuera de la lista de los 25 países más atractivos para las inversiones lo que tiene que ver con la pérdida de competitividad, las reformas que revirtieron la reforma energética del sexenio pasado, el frágil Estado de derecho y la falta de respeto a los contratos.

Por otra parte "la austeridad mal implementada ha provocado importantes recortes a las sedes diplomáticas y se tomó la determinación de reducir costos desapareciendo oficinas de representación y promoción en el exterior".

Además de que los mensajes del Ejecutivo mexicano en foros internacionales "han sido claramente contradictorios", ya que atiende temas particulares y no habla de los temas que para los que se hizo la reunión, como ocurrió en la Cumbre sobre Cambio Climático, en donde no habló del tema ambiental sino de la producción de petróleo, gasolina y migración.

La Confederación afirmó que las reformas que impulsa la administración actual "generan incertidumbre, elevan los costos de las empresas y de los ciudadanos, y desincentivan la creación de nuevas fuentes de empleo. Se ha privilegiado la ideología antes que la adaptabilidad que un mundo globalizado nos exige".

Por lo que pidió reaccionar rápido ante la decisión de Estados Unidos de pasar del unilateralismo al multilateralismo; robustecer el Estado de derecho, participar en el intercambio de mejores prácticas para tener mejores políticas públicas y aprovechar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"México ha sido por décadas un país abierto al mundo, y vemos con preocupación que hoy estamos perdiendo presencia y liderazgo en los principales foros y mecanismos de toma de decisiones en la agenda internacional", expuso la Coparmex.

El sindicato patronal a cargo de José Medina Mora, explicó que "nuestras posturas van a contracorriente de la dinámica global y que mientras el mundo se está interconectando como nunca antes, la apuesta del gobierno de México ha sido minimizar y restar relevancia a la construcción de acuerdos en la esfera Internacional".