A un año de la pandemia, aún no ha pasado lo peor: Banco Base

A diferencia de lo que afirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que lo peor de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 ya está pasando, analistas de Banco Base afirmaron que tenemos más pobreza, desigualdad, cartera vencida, un gobierno más obeso y un barril sin fondo en Petróleos Mexicanos.

También tendremos presiones inflacionarias reales, porque se espera que sigan subiendo los precios de las tortillas y gasolinas ante el incremento del maíz y los petroprecios en los mercados internacionales.

En conferencia de prensa virtual para presentar el diagnóstico de la situación económica y bursátil, analistas de Base ratificaron su expectativa de que la recuperación será larga y dolorosa a un año de la pandemia.

"No hay forma de que este año, en el segundo trimestre, nos terminemos de recuperar igual que Estados Unidos; tendríamos que crecer 26% anual", advirtió la directora de Análisis Económico Financiero, Gabriela Siller.

Lo que hemos visto a un año de la pandemia, es un México con más desigualdad, más dependiente de Estados Unidos, más vulnerable, con más pobreza y con un incremento en la lista de riesgos para la economía, dijo.

Incluso matizó que "si bien nos va" a México le tomará siete años la recuperación económica.

Mencionó que en el escenario central estiman un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de entre 4.5% y 5% que no compensará la caída de más de 8% del año pasado.

Para el segundo trimestre se calcula 16.8% en variación anual que parecería "enorme", pero se debe explicó, a la base de comparación con mismo periodo del 2020.

Después del "efecto rebote", el avance será de 1.5% por la cautela que se ha generado sobre México, y por la evolución del empleo, por lo que será hasta el 2024 cuando habrá una recuperación, según pronósticos de la institución financiera.

Ana Azuara, destacó que el precio del maíz tocó un máximo de 6.84 dólares por bushel que no se veía desde marzo del 2013, lo que se ve reflejado en la inflación anual de alimentos.

Se espera que llegue a superar los 7 dólares, por lo que presionará al alza el precio delas tortillas en el presente año, anticipó.