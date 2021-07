A un año, T-MEC sigue en implementación: ministras de comercio

A unas horas de que se cumpla el primer aniversario del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las ministras de comercio de los tres países socios afirmaron que aún hay mucho trabajo por hacer porque el acuerdo está en fase de implementación.

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai; la ministra de pequeñas empresas, promoción de las exportaciones y comercio internacional de Canadá, Mary Ng, y la secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier Carrillo, expusieron que la meta es lograr que sean una región más próspera y competitiva, en la que se fortalezcan las cadenas de valor.

Durante el evento del Wilson Center, Tai dijo que, como todo acuerdo, el T-MEC tiene un proceso de implementación, como el que se registra actualmente en los tres países. "El proceso de implementación está en curso, seguimos trabajando en este tratado que no ha terminado", expuso.

"Trabajar en este acuerdo no acabará y hay una noción muy importante, esta es una relación y las relaciones son dinámicas, como las economías globales son dinámicas y el modo en que nos tratamos unos al otro o los mecanismos que tenemos de cooperación, y para construir juntos y para manejar nuestras fricciones son un proceso continuo", explicó.

La titular de la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) añadió que "siempre tendremos más éxito si trabajos como socios aliados, colaborando con México y Canadá ayudándonos a enfrentar los retos actuales y nos preparamos para los retos que enfrentaremos en el futuro".

Agregó que este 1 de julio, al cumplirse un año del T-MEC, "celebramos lo que hemos logrado con este nuevo acuerdo y también debemos reconocer que hay mucho trabajo por hacer. Trabajando juntos podemos construir una asociación más competitiva y resiliente que genera prosperidad compartida en toda la región".

Por su parte, Clouthier Carrillo coincidió con Tai en que aún falta mucho trabajo por hacer en la implementación del T-MEC y añadió que el acuerdo es un "poderoso motor de la recuperación económica en América del Norte".

Agregó que en el primer aniversario del T-MEC hay tres aspectos que se tienen que resaltar: por una parte que la reactivación comercial se da con este Tratado aún en el contexto de la pandemia; dos, que el Tratado da herramientas para impulsar una recuperación económica sólida y tres que hay reglas de origen que promueven y atraen más inversiones para fortalecer la proveeduría regional y las cadenas de valor en la región.

Dijo que en medio de la pandemia, el libre comercio mostró que es el camino correcto, no cerrarnos y afirmó que una de las recomendaciones para pequeñas y medianas empresas que quieran exportar, es que es momento de fortalecerse, no tener miedo ni paralizarse porque el miedo genera menos oxígeno.

Afirmó que el T-MEC incluyó reglas de origen que están en proceso de implementación, cuyo aumento de contenido regional favorecerá a las tres naciones no solamente a un grupo.

La canadiense Ng consideró que el tratado busca que haya prosperidad para todos, incluyendo grupos vulnerables como mujeres y jóvenes, además de que se busca la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente.

Afirmó que hay una integración muy fuerte entre los tres países, lo que se muestra en cada momento en las cadenas de valor de muchos productos, incluso en una hamburguesa, cuya carne se produjo en Canadá, se procesó en Estados Unidos y tiene vegetales, como el jitomate cultivado en México.

Uno de los retos del T-MEC es colaborar entre los tres países para ser más competitivos y construir juntos, a pesar de que el 2020 la pandemia provocó situaciones muy difíciles, el Tratado permitió a los países mantener las cadenas de valor operando y un comercio entre los tres.