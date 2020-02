Adeuda Interjet al SAT, negocia el pago de impuestos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la aerolínea Interjet tiene adeudos con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), y que realiza gestiones para cubrir la deuda; el Ejecutivo aseguró que no se le han condonado impuestos.

"En el caso de esta empresa (Interjet), sí hay un adeudo, como en el caso de otras y se está haciendo la gestión para, de conformidad con la ley, paguen sus impuestos. El SAT tiene información sobre esto, se llega a acuerdos con estas empresas, no es el único caso, para que puedan ponerse al corriente", expresó el mandatario federal.

López Obrador añadió que no tiene información precisa sobre las negociaciones de la empresa con el SAT, pero ofreció informar lo referente al tema; llamó a los morosos a ponerse al corriente.

"Es el caso no particular, de varios, hago el llamado a que se le pague a la Hacienda Pública, no son impuestos, son contribuciones y ayuden porque de eso se tiene presupuesto para los programas sociales", planteó.

"Y yo aprovecho para llamar -pidió-, convocar a quienes tienen deudas con Hacienda, con el SAT, con la Hacienda Pública, de que vayan abonando, pagando, como pagamos todos los impuestos, porque antes se pagaba impuesto nada más en la base, es decir el pueblo raso pagaba impuestos, todos los consumidores pagaban impuestos, había que pagar el IVA (Impuesto al Valor Agregado)", dijo.

"Hasta la gente más humilde cuando compra una mercancía tiene que pagar el IVA, los comerciantes, los profesionales, los trabajadores, empresarios, pero había una élite, los que mandaban, los ´machuchones´, ellos recibían por mantener al régimen, eran los que aportaban en las campañas para que ganaran los candidatos", criticó.

Reveló que el gobierno de Vicente Fox devolvió el IVA a los empresarios cuando quienes lo pagan son los consumidores.

"Llegaban incluso aquí (Palacio Nacional), ya había condonaciones de impuestos o devolución de impuestos, ya hablamos aquí de como a la entrada, llegando Vicente Fox devolvió impuestos de IVA, de que en todo caso esas devoluciones que en todo caso, no eran a las empresas, quién paga el IVA, el consumidor y le devolvieron impuestos a empresas, incluso con la participación de empresarios muy famosos, muy influyentes, esas devoluciones se descontaron de las participaciones de los estados, está documentado todo esto", precisó.