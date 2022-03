Alertan fraude en criptomonedas para "ayudar a Ucrania"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- La firma de seguridad Avast alertó sobre intentos de fraude con peticiones de dinero supuestamente para ayudar a Ucrania en medio del conflicto bélico que atraviesa el país con Rusia.

De acuerdo con la firma, se han detectado estafadores que se hacen pasar por ciudadanos ucranianos afectados y piden ayuda a través de bitcoin en las redes sociales.

"Aconsejamos encarecidamente no enviar dinero, especialmente en cualquier forma de criptomoneda. Si quieres ayudar a la gente de Ucrania, hazlo a través de una organización de confianza que opere en esa región", dijo Avast.

Avast explicó que se han rastreado en las últimas horas a una serie de estafadores que engañan a las personas para quitarles dinero haciéndose pasar por ucranianos que necesitan ayuda financiera desesperadamente.

"Desafortunadamente, estos atacantes no operan de manera ética y aprovecharán cualquier oportunidad para obtener dinero de personas dispuestas a ayudar a otros en necesidad. Lo que es sospechoso es la mención inmediata de bitcoin, así como los nombres de usuario que consisten solo en letras y números", explicó.

La compañía alertó también que ante el incremento por ciberataques, con lo que se deben de tomar mayores medidas de seguridad, principalmente con las actualizaciones en los equipos de cómputo, así como contar con las versiones más recientes de antivirus.

"Utilizar software de seguridad de calidad y prestar la máxima atención a los correos electrónicos o enlaces de chat inesperados. Es importante recordar que ahora habrá una difusión masiva de información sobre la crisis, y los ciberatacantes (con motivación política o no) se aprovecharán de ello", dijo.