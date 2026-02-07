logo pulso
Alista Sader apoyos a productores de caña de azúcar

La modernización del campo cañero incluye acceso a financiamiento preferencial

Por El Universal

Febrero 07, 2026 03:19 p.m.
A
Alista Sader apoyos a productores de caña de azúcar

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció que a partir de febrero y marzo comenzará la integración de productores de caña de azúcar a los programas Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar, con los que otorgará apoyos económicos y acceso a financiamiento preferencial para el sector cañero del país.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, la medida forma parte de la estrategia de modernización del campo cañero instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de elevar la productividad, los ingresos y el bienestar de las y los productores, así como fortalecer la soberanía productiva.

La dependencia detalló que la incorporación al padrón de beneficiarios permitirá a los cañeros acceder a financiamiento a tasas preferenciales de 8.5%, a través del programa Cosechando Soberanía, lo que contribuirá a reducir de manera significativa los costos financieros que actualmente enfrentan.

Según Agricultura, este esquema representa una alternativa frente a los créditos otorgados por ingenios, cuyas tasas de interés pueden alcanzar hasta 30%, lo que ha incrementado la carga financiera del sector durante los últimos ciclos productivos.

La Secretaría prevé que la entrega de apoyos y el acceso a insumos estratégicos impacten de forma positiva en la liquidez y estabilidad económica de los productores que en noviembre pasado marcharon y bloquearon vialidades en la Ciudad de México y nueve entidades del país para exigir al gobierno federal detener por completo las importaciones de azúcar y duplicar los aranceles aplicados al producto extranjero.

Asimismo, exigieron un programa emergente de apoyo de 300 pesos por tonelada de caña para compensar las pérdidas del ciclo productivo 2024-2025, que culminó con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de un decreto que actualizó los aranceles de importación al azúcar.

SLP

El Universal

La modernización del campo cañero incluye acceso a financiamiento preferencial

