AMDA designa a nuevo presidente ejecutivo

El Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) designó a Guillermo Rosales Zárate como presidente ejecutivo y a Fernando Lascurain Farell como director general.

Lo anterior después de que Guillermo Prieto Treviño presentara su renuncia al cargo de presidente ejecutivo, la semana pasada.

En su sesión los Consejeros reconocieron la labor de Prieto Treviño al frente del organismo durante casi once años.

La toma de protesta en sus nuevos cargos a Rosales Zárate y Lascurain Farell fue efectuada por Juan Manuel Arriaga Albarrán, ex presidente de la organización.

En su mensaje, Guillermo Rosales señaló que la crisis que hoy enfrenta el mercado automotor es sui generis en su naturaleza.

"Al choque de oferta se suma la lenta, discontinua y desigual recuperación de la capacidad de compra de los consumidores.

"El panorama no es halagüeño; sin embargo, bajo esta circunstancia desde AMDA estamos obligados a trabajar con más convicción, inteligencia y perseverancia".

Asimismo, destacó la consolidación de AMDA como un organismo de representación empresarial que goza del reconocimiento público después de 76 años de labor de cientos de empresarios de la distribución de automóviles comprometidos en la participación gremial y el trabajo de sus colaboradores.

"Todo cambio es una oportunidad para reflexionar respecto de las adecuaciones que requiere la institución.

"Quienes hemos trabajado en AMDA durante tantos años no podemos caer en la complaciente zona de confort que nos lleve a seguir haciendo lo mismo sin aportar innovación", dijo Rosales Zárate.

AMDA fue fundada el 11 de enero de 1945 y agrupa a 2 mil 500 distribuidores de vehículos nuevos, los cuales generan más de 130 mil empleos directos.