AMLO ordena a CFE activar hidroeléctricas del sureste

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a poner en marcha las hidroeléctricas de la región del sureste para que se genere energía y no sólo estar respaldando a empresas extranjeras. Al encabezar el informe de entrega de apoyos a damnificados en el estado, López Obrador señaló que se aprobó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para despachar la energía de las hidroeléctricas de la CFE, y aseguró que esto servirá para vaciar las presas y que en temporada de lluvias tengan mayor capacidad de recibir agua.

"Ahora que no se pronostican lluvias hay que echar andar las turbinas para generar energía eléctrica, ya no estar solo respaldando a las empresas privadas nacionales y extranjeras que generan energía eléctrica utilizando las plantas hidroeléctricas, las presas. Ahora hay que generar energía eléctrica para el consumo, con el uso óptimo, eficaz de las hidroeléctricas del Río Grijalva, y todas las hidroeléctricas.

"Ya se aprobó la ley con ese propósito, primero el despacho de las hidroeléctricas, y esto nos va a permitir que no estén llenos los vasos de las presas en temporadas de lluvia, para que cuando enfrentemos fuertes lluvias, huracanes, estén los vasos de las presas vacíos, y no tengamos que soltar más agua de lo conveniente, de lo debido", señaló.

Acompañado por el gobernador tabasqueño, Adán Augusto López, el Presidente exhortó a que "nada de alerta, de alarma". "Yo quiero que para julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, no tengamos las presas llenas de agua, para que nunca más se inunde como ha sucedido el estado, que no padezca la gente porque tengamos que soltar agua", agregó.