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WASHINGTON.- El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles un conjunto de nuevos aranceles a las importaciones procedentes de China, la Unión Europea, Taiwán y otros 11 países, en respuesta a su presunta sobreproducción de bienes manufacturados que ha puesto en desventaja a las empresas estadounidenses.

Los nuevos impuestos sobre la importación también pretenden ayudar a reemplazar los ingresos perdidos desde que la Corte Suprema federal dictaminó en febrero que Trump no podía declarar una emergencia económica para eludir al Congreso e imponer aranceles generalizados.

Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, dijo a CNBC que muchos de los socios comerciales de Estados Unidos han adoptado "prácticas que distorsionan el mercado y que inclinan la balanza comercial a su favor mientras erosionan la base fabricante de Estados Unidos".

Los aranceles propuestos oscilan entre el 15% y el 35%, y podrían abarcar a cerca de tres quintas partes de las importaciones de Estados Unidos, aunque el gobierno también propuso exenciones para ciertos productos, tales como semiconductores y otros bienes de alta tecnología procedentes de Taiwán y Corea del Sur, los cuales son cruciales para el despliegue de inteligencia artificial.

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Aunque son amplios, los aranceles reemplazan en gran medida a los que se implementaron en abril pasado, y deben tener un impacto modesto en la inflación y el crecimiento, dijeron algunos economistas.

Los impuestos "estaban previstos, son relativamente pequeños y nos pondrán nuevamente de regreso más o menos donde estábamos hace unos meses", expresó Mark Williams, economista en jefe para Asia en Capital Economics.

Sin embargo, el anuncio demuestra la disposición del gobierno de Trump a seguir implementando aranceles, incluso después de que electoral castigaron a los republicanos en los comicios legislativos de este mes al darle a los demócratas la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado. Casi dos terceras partes de los votantes afirmaron que las políticas de Trump han empeorado la economía, según The AP Voter Poll, una encuesta del electorado estadounidense realizada en los 50 estados.