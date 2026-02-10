logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Fotogalería

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Avalan emisión de monedas conmemorativas del Mundial 2026

Se emitirá una serie de tres monedas con valores de 25, 10 y 20 pesos para celebrar la Copa Mundial FIFA 2026.

Por El Universal

Febrero 10, 2026 03:50 p.m.
A
Avalan emisión de monedas conmemorativas del Mundial 2026

El pleno de la

Cámara de Diputados
, aprobó por mayoría de 452 votos a favor

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, y uno en contra, el dictamen que establece las características de tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.
Se propone acuñar tres monedas: una de oro, una de plata y una bimetálica de 25, 10 y 20 pesos, respectivamente.
La primera de ellas tendrá un valor nominal de 25 pesos, 23 mm de diámetro, 7.776 gramos de peso, Ley 0.999, equivalente a un cuarto de onza troy de oro puro.
La de plata será de 10 pesos, 40 mm de diámetro, 31.103 gramos de peso, Ley 0.999, equivalente a una onza troy de plata pura. La tercera será una pieza bimetálica de 20 pesos, 30 mm de diámetro y 12.67 g de peso, con aleaciones específicas.
Se indica que el Banco de México deberá determinar los diseños de las monedas en un plazo de 90 días y su acuñación podrá comenzar 30 días después de la aprobación de los diseños.
Al fundamentar el proyecto, a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó que las monedas conmemorativas son un instrumento mediante el cual el Estado mexicano reconoce acontecimientos de relevancia histórica, cultural o internacional.
"Estas monedas celebran algo muy mexicano, la afición, esa que llena estadios, que canta, aunque el marcador no acompañe, que viaja, que cree. El Mundial no es exclusivo, es de todas y todos los mexicanos", expuso.
Además, indicó, se fortalece la identidad nacional, la difusión cultural y el fomento del ahorro y la inversión en bienes de colección.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Avalan emisión de monedas conmemorativas del Mundial 2026
Avalan emisión de monedas conmemorativas del Mundial 2026

Avalan emisión de monedas conmemorativas del Mundial 2026

SLP

El Universal

Se emitirá una serie de tres monedas con valores de 25, 10 y 20 pesos para celebrar la Copa Mundial FIFA 2026.

IEPS lleva a la inflación a 3.7%
IEPS lleva a la inflación a 3.7%

IEPS lleva a la inflación a 3.7%

SLP

El Universal

Aumento en precios de productos como cigarros y refrescos dispararon el indicador en enero

Sube 24% la compra de vehículos para arrendar
Sube 24% la compra de vehículos para arrendar

Sube 24% la compra de vehículos para arrendar

SLP

El Universal

Remesas en Latinoamérica van en caída
Remesas en Latinoamérica van en caída

Remesas en Latinoamérica van en caída

SLP

EFE